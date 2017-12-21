رئيس رواندا يختتم زيارة للخرطوم بعد مباحثات مع البشير

الخرطوم 21 ديسمبر 2017 ـ أنهى الرئيس الرواندي بول كاغامي، الخميس، زيارة للخرطوم امتدت ليومين، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني حول العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين.

البشير استقبل نطيره الرواندي بالخرطوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017

وامتدح الرئيس البشير، طبقا لوكالة السودان للأنباء، مواقف رواندا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الرواندي بالقصر الجمهوري يوم الخميس تتطابق وجهات نظر البلدين حيال ما يحدث في أفريقيا الوسطي ودولة جنوب السودان.

وقال البشير إن "التوافق والتصالح الذي حدث وسط الشعب الرواندي بعد الحرب الأهلية بشبه إلى حد كبير ما حدث في السودان من حوار وطني واتفاقيات سلام".

ولفت إلى وجود تعاون وتنسيق على المستوى الثنائي بين البلدين في كافة المجالات وعلى المستوى الدولي والإقليمي، وثمن الدور الكبير والاحترافية التي تتمتع بها القوات الرواندية خلال عملها بدارفور.

وتوقع أن يضطلع الرئيس الرواندي بأدوار إيجابية خلال ترؤسه للاتحاد الأفريقي بما يدعم دول وشعوب القارة.

من جانبه أكد الرئيس الرواندي أن علاقات البلدين ظلت في تطور خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى قدرة البلدين على مواجهة كافة التحديات.

وعبر عن حرص بلاده على العمل مع السودان لتعزيز التعاون الثنائي وعلى المستوى الاقليمي بما يحقق مصالح القارة الأفريقية.

غادر كاغامي إلى بلاده والوفد المرافق له بعد اختتام زيارته للبلاد والتي استمرت يومين أجرى خلالها عددا من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين بالدولة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية دعمها وتطويرها في كافة المجالات لا سيما الصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها.

وناقش الرئيسان القضايا الإقليمية والدولية وتم التوقيع خلال الزيارة على عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

ورافق الرئيس الرواندي في زيارته للسودان لويس موتسيكابو وزير الخارجية وجيمي كاياريبي وزير الدفاع وفيست موتشياكا وزير التجارة والعميد جوزيف نزيا مويبا مدير عام جهاز الأمن وفيث روجيما وزير التعاون.

وكان الرئيس السوداني قد شارك في أغسطس الماضي في احتفال تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي أدى القسم لفترة رئاسية ثالثة تمتد لسبعة أعوام.