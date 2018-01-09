رئيس لجنة الصليب الأحمر يبحث تعزيز العمليات بالسودان

الخرطوم 9 يناير 2018 - ابتدر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقاءات مع المسؤولين بالخرطوم الثلاثاء مسؤول في وزارة الخارجية لبحث تعزيز أنشطة اللجنة بالبلاد.

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ووصل رئيس اللجنة بيتر ماورير الى الخرطوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها المسؤولين والمؤسسات الحكومية ذات الصلة الى جانب جمعية الهلال الأحمر السودانية والمنظمات والوكالات المتخصصة العاملة في المجال الانساني.

وبحث وزير الدولة بالخارجية السودانية حامد ممتاز مع بيتر ماورير "التعاون بين حكومة السودان واللجنة الدولية فيما يتعلق بالعمل الإنساني في البلاد وسبل دعمه وتطويره".

وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر فإن ماورير قدم رؤية اللجنة الدولية ورغبتها الأكيدة في تعزيز عملياتها في السودان.

وفي منتصف ديسمبر الماضي كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن اعتزامها رفع ميزانية المشروعات التي ستنفذها في السودان خلال العام 2018 بنحو 40%.

وأفاد خضر في تصريح صحفي أن ممتاز رحب بالتوجه الإيجابي للصليب الأحمر مشدداً على أهمية دعم الانتقال بالعمل الانساني في البلاد من مرحلة الطوارئ الى مرحلة اعادة الإعمار والتنمية.

وقال المتحدث إن الجانبين تطرقا إلى سبل التعاون والتنسيق وامكانية الانفتاح على مؤسسات الدعم التنموي للاستفادة من مصادرها في دعم مشروعات تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في المجالات الرئيسية كالزراعة والثروة الحيوانية وتوفير مصادر المياه، الى جانب المشروعات الخدمية في مجال الصحة وغيرها.

ومن المقرر أن يزور بيتر ماورير والوفد المرافق له ولاية جنوب كردفان لتفقد مشروعات الصليب الأحمر بكادقلي.

وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان منذ عام 1978، ووسّعت نطاق عملياتها الإنسانية في عام 2003 لتشمل إقليم دارفور، لكنها علقت أنشطتها في السودان عام 2014 بعد موجهات أصدرتها الحكومة السودانية، ثم عادت واستأنفت نشاطها الإنساني بدارفور وجنوب كردفان في نوفمبر الماضي حيث اتجهت للمرة الأولى الى توزيع المساعدات المباشرة للمتأثرين بالنزاع المسلح.