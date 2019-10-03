رئيس مجلس الوزراء: التصدي للأزمه الاقتصادية من أولويات الفترة الانتقالية

الخرطوم 3 أكتوبر 2019- قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن التصدي للأزمة الاقتصادية يمثل ابرز اولويات الفترة الانتقالية الحالية بجانب بناء الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة اصلاح مؤسسات الدولة و تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والعمل على استعادة اصول الدولة المنهوبة.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

واشار حمدوك لدي مخاطبته مؤتمر حوار اصحاب المصلحة في السودان بفندق كورنثيا الذي ينظمه برنامج أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس البريطاني، الى الامكانيات والموارد التي يزخر بها السودان.

وأوضح ان سياسة الحكومة الانتقالية تقوم على بناء علاقات خارجية متينة تخدم مصلحة البلاد دون التدخل شئونها وأكد عزم الحكومة الانتقالية فى الاستثمار في المورد البشري وأشار إلى أن عدد من الدول حققت تنمية مستدامة ومتطور بالاستثمار فى المورد البشري، بالإضافة الى العمل في محاربة البطالة واستقلال طاقات الشباب فى بناءً الوطن.

ودعا حمدوك المجتمع الدولي للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاستفادة من تجربة نادي باريس والصين فى كيفية المضي الأمام.