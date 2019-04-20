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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبدأ مشاورات في الخرطوم

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الخرطوم 20 أبريل 2019- بدأ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي اجتماعات في الخرطوم السبت شملت قادة المجلس العسكري وممثلين لأحزاب في المعارضة وأكد على أهمية التوافق السياسي.

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موسى الفكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

واجتمع المسؤول الافريقي برئيس اللجنة السياسية للمجلس الفريق أول ركن عمر زين العابدين الفريق اول جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس.

وناقش اللقاء دور الاتحاد الأفريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي.

ويجئ هذا اللقاء بعد اجتماع قيادات في المجلس الانتقالي برئيس المفوضية الافريقية في أديس ابابا الأسبوع الماضي لشرح التطورات في السودان بعد تسلم المجلس الانتقالي السلطة وعزل الرئيس عمر البشير.

وأمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي السودان – في 15 أبريل الجاري أسبوعين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية خلال الاجتماع مع فكي بالخرطوم ان مهمة المجلس العسكري الانتقالي تتلخص في "توفير المناخ لتولي القوي السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن السودان يعتبر دولة محورية في أفريقيا وان الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة.

واشار فكي الي أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر موكدا أن التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمرا اساسيا.



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