رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يصل الخرطوم خلال يومين

الخرطوم 18 أبريل 2019- أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الخميس، أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، سيزور السودان خلال اليومين القادمين.

موسى الفكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

وعقدت اللجنة السياسية بالمجلس، اجتماعا في الخرطوم مع وفد ممثلي المنظمات الدولية بالسودان.

وأفاد المتحدث باسم المجلس الفريق ركن شمس الدين كباشي أن زيارة فكي ستتم "للتواصل مع المجلس والقوى السياسية بالبلاد".

ورفض الاتحاد الافريقي استيلاء العسكر على الحكم في السودان والانقلاب على رئيس منتخب، وأمهل في بيان صدر قبل يومين المجلس أسبوعين لتسليم السلطة الى قيادة مدنية.

وأكد التزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما أعلن بدء الاتصالات بالحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام واستمرارها تعزيزاً للسلام والاستقرار.

و أوضح رئيس بعثة اليوناميد بدارفور أن البعثة تقوم بوساطة لتحقيق السلام من خلال مسارين عملياتي وسياسي، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لمبعوث من دولة جنوب افريقيا للسودان لدفع الوساطة في المسار السياسي.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن عضوا اللجنة السياسية جلال الشيخ وكباشي أطلعا الوفد على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، وأجابا عن استفساراته “حول توقيتات الحكومة المدنية وسير التفاوض مع القوى السياسية بالبلاد، بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الإفريقي.

ونقلت عن المسؤولين أن التغيير الذي جرى بالبلاد يمثل "انحيازا للمطالب الشعبية وليس انقلابا".