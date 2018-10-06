رئيس هيئة أركان الجيش السوداني يتوجه لواشنطن

الخرطوم 6 أكتوبر 2018- في زيارة نادرة غادر رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني كمال عبد المعروف، مساء السبت إلى الولايات المتحدة الأميركية كأرفع مسؤول عسكري يزور واشنطن منذ سنوات طويلة.

عبد المعروف أرفع مسؤول عسكري سوداني يزور أميركا منذ سنوات طويلة

وأفاد تصريح عن الإعلام العسكري تلقته (سودان تربيون) السبت إن عبد المعروف سيجري مباحثات مهمة مع نظيره الأميركي خلال هذه الزيارة التي تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك لمناقشة مكافحة (التطرف العنيف).

وكان القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس نقل الدعوة لرئيس هيئة الأركان السوداني للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يحضره رؤساء أركان وقادة جيوش أكثر من 120 دولة.

كما سيحضر عبد المعروف معرضا تنظمه كبريات الشركات الأميركية المتخصصة في جميع الأسلحة والمعدات العسكرية ينظمه اتحاد الجيش الأميركي، مصحوبا ببانوراما وعروض عسكرية بمشاركة مدراء الشركات بالإضافة لرؤساء الأركان.