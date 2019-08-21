رئيس وأعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم والبرهان يرأس أول اجتماع

الخرطوم 21 أغسطس 2019- أدى أعضاء مجلس السيادة في السودان، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر.

أعضاء مجلس السيادة يؤدون اليمين الدستورية.. 21 أغسطس 2019

وأقسم 9 أعضاء بالمجلس اليمين في القصر الرئاسي، أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء بعد أن أدى عبد الفتاح البرهان القسم صباحا أمام رئيس القضاء، وذلك بعد ساعات من صدور مرسوم بتشكيل المجلس، إيذانا ببدء تنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن المرحلة الانتقالية.

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين، وتغيب عن المراسم العضو الخامس في تحالف قوى التغيير محمد الحسن التعايشي لتواجده خارج البلاد.

وعلى الفور انخرط المجلس في أول اجتماع برئاسة عبد الفتاح البرهان لم ترشح منه تفاصيل حتى الأن.

ويرأس البرهان مجلس السيادة خلال الـ 21 شهرا الأولى من الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات و3 أشهر، في حين تؤول الرئاسة الى شخصية من المدنيين لفترة 18 شهرا المتبقية من المرحلة الانتقالية.

ويتكون مجلس السيادة من الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إبراهيم جابر، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وصديق تاور كافي، وعائشة موسى، ورجاء نيقولا عبد المسيح.