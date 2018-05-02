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رئيس وزراء إثيوبيا يصل الخرطوم لإجراء مباحثات مع البشير

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الخرطوم 2 مايو 2018 ـ وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد إلى السودان، الأربعاء، في ثاني زيارة خارجية له منذ اختياره رئيسا للوزراء بإثيوبيا، وتستغرق الزيارة الرسمية يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس البشير.

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البشير يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ـ الخرطوم 2 مايو 2018

وتأتي زيارة الزعيم الإثيوبي للخرطوم قبل 3 أيام من انعقاد اجتماع مصري سوداني إثيوبي في أديس أبابا حول سد النهضة بعد فشل الجولة السابقة بالخرطوم مطلع أبريل الفائت.

وكان في استقبال أبي أحمد لدى وصوله مطار الخرطوم الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي بالخرطوم.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيجري مباحثات مع الرئيس البشير تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن سعادته بالزيارة وامتنانه للعلاقات الوطيدة بين شعبي البلدين.

وأوضح أن الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء الإثيوبي سيعقدون مباحثات مع رصفائهم في السودان.

ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارته وزراء الخارجية والدفاع والمياه والطاقة والاتصالات وحكام الأقاليم المجاورة للسودان (أقاليم بني شنقول والأمهرا والتقراي).

وتشير "سودان تربيون" إلى أن السودان يرتبط بعلاقات وثيقة مع جارته إثيوبيا انعكست في التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، فضلا عن التوافق اللافت بين البلدين في ملف سد النهضة الإثيوبي والذي تتحفظ مصر على تشييده على مجرى النيل الأزرق.

ويعقد أبي أحمد مباحثات مع البشير تعد مواصلة للمباحثات التي جرت بين الرئيسين في مدينة بحر دار الإثيوبية الأسبوع الماضي.

كما سيتم خلال الزيارة انعقاد مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك لمناقشة قضايا التجارة ودور القطاع الخاص في هذا الخصوص.

وهذه هي الزيارة الخارجية الثانية لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد بعد زيارته لجيبوتي السبت الماضي، وذلك منذ تنصيبه رئيسا للوزراء في أبريل الفائت.

ويعتبر أبي أحمد أول رئيس وزراء من قومية الأرومو يحكم إثيوبيا منذ بداية حكم الائتلاف الذي بدأ قبل 27 عاما وهي التي كانت تقود الاحتجاجات منذ 3 سنوات.



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