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رئيس وزراء افريقيا الوسطى يصل الخرطوم للمواساة في قتيل السفارة

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الخرطوم9 مايو 2018- وصل الخرطوم الأربعاء وفد رفيع من حكومة أفريقيا الوسط بقيادة رئيس الوزراء لتقديم واجب العزاء في الحارس الخاص بالسفير السوداني في بانغي.

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وفد رفيع من بانغى وصل الخرطوم للعزاء في هنية

ولقى الحارس مصرعه الجمعة الماضية على يد قوة من الشرطة الحكومية، واحتجت الخرطوم على الحادثة رسميا .

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، السبت الماضي سقير أفريقيا الوسطى عبد الرحيم عبد الله، وسلمته مذكرة احتجاج من حكومة السودان.

وقال وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس في تصريحات صحفية الأربعاء إن وفدا من أفريقيا الوسطي برئاسة رئيس الوزراء سامبليس ماثيو وصل لتقديم العزاء في حرس سفير السودان ببانغى صالح أبو هنية.

وأفاد إدريس أن وفد حكومة إفريقيا الوسطي الذي يضم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعمدة بانغي ومستشار الرئيس "جاء لتقديم واجب العزاء لرئيس الجمهورية عمر البشير في الشهيد أبو هنية ولأسرته ".

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، اقترح خلال لقائه ، بكري حسن صالح، إرسال بعثة من الشرطة السودانية للعمل مع نظيرتها في أفريقيا الوسطى، للتحقيق في مقتل صالح أبوهنية.

وقال ماثيو إن الاعتداء على مقر السفارة السودانية ببلاده قُصد به الإساءة للعلاقات بين البلدين، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين الخرطوم وبانغي.

من جانبه أكد وزير خارجية أفريقيا الوسطي تشارلز أرميل دوبان في تصريحات صحفية "متانة وعمق العلاقات بين السودان وأفريقيا الوسطي اللتين تربطهما صداقات وعلاقات جوار وعلاقات حميمة".

وتابع "اتينا اليوم لنعبر عن تعازي حكومة أفريقيا الوسطي وشعبها للشعب السوداني في هذا الفقد الجلل".

وقال إن رئيس أفريقيا الوسطي قرر إرسال وفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء للحضور الي السودان بعد وصول جثمان الفقيد يوم الاثنين.

وأعرب عن أسف حكومة وشعب بلاده لهذا الحادث وأن السلطات هناك حركت كل إمكانياتها وجهودها نحو تحقيق العدالة ومساءلة الذين ارتكبوا الحادث وسيقدمون للعدالة.



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