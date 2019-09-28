رئيس وزراء السودان يبدأ الأحد زيارة لفرنسا

الخرطوم 28 سبتمبر 2019- يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد زيارة الى فرنسا، التي يصلها من الولايات المتحدة الأميركية بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعلمت "سودان تربيون" أن حمدوك سيبدأ اجتماعاته في باريس يوم الاثنين ويلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما سيشارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي توفى الأسبوع الماضي.

وسيشارك في مراسم تشييع شيراك حوالي 30 من الرؤساء وقادة الحكومات في العالم.

وتأجلت زيارة حمدوك الى باريس بطلب من الحكومة الفرنسية بعد ما كان مقررا أن يصلها قبل زيارته لنيويورك.