رئيس وزراء السودان يرتب لاجراء محادثات عالية المستوى في واشنطن

واشنطن 23 نوفمبر 2019- يبدأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع المقبل زيارة للولايات المتحدة برفقة وفد وزاري رفيع لمناقشة مسؤولين كبار حول العلاقات الثنائية بالتركيز على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
- عبد الله حمدوك
وأكدت مصادر دبلوماسية في واشنطن لسودان تربيون أن حمدوك سيجتمع الى وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين كبار في الادارة الأميركية لكنها لم تكن واثقة من لقائه الرئيس دونالد ترمب.
وينتظر أن تبحث الزيارة بشكل أساسي تسريع الخطوات لإنهاء وجود السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ويصحب رئيس الوزراء السوداني في زيارته وزراء العدل، والدفاع، الشباب والرياضة.
ووضعت الإدارة الأميركية، السودان، في تصنيف الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب عقوبات اقتصادية، في العام 1997 عقب استضافة الخرطوم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وتسعى الحكومة الانتقالية، للخروج من قائمة الإرهاب بعد زوال الأسباب مع اقتلاع النظام السابق الذي دفع” واشنطن “لإدراج السودان في القائمة؛ في حين ترى الولايات المتحدة أن رفع السودان يتطلب بعض الوقت.
ويمثل رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب، أبرز تحديات الحكومة الانتقالية، إلى جانب تحقيق السلام في البلاد.
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