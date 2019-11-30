رئيس وزراء السودان يغادر الى الولايات المتحدة لستة أيام

الخرطوم 30 نوفمبر 2019- غادر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت الى الولايات المتحدة الأميركية برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الانتقالية.
- رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
ويمثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب البند الأول في هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع الى واشنطن منذ سنوات طويلة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء سيجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق 6 أيام، مباحثات مع الإدارة الأميركية تتعلق بتطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن حمدوك سيلتقي الرئيس دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.
ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وسبق أن زار حمدوك الولايات المتحدة، في سبتمبر، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السابعة والأربعين بنيويورك.
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