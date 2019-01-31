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رئيس (يوناميد) يعلن تنشيط مساعيه للتوسط بين الحكومة السودانية والمسلحين

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الخرطوم 31 يناير 2019- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(دارفور) جيرمايا ماما بولو، إن تركيزه منصب حاليا على تنشيط الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الإقليم لتسريع التوصل الى اتفاق سلام.

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رئيس (يوناميد) جيرمايا ماما بولو

وبحسب تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء الخميس فإن رئيس البعثة أعلن الخروج نهائيا من ولاية جنوب دارفور بحلول يونيو المقبل وأن حكومة الولاية ستتسلم كل الأصول والوحدات لاستخدامها في الأغراض المدنية.

وأضاف "قرار مجلس الامن ألزمنا بالخروج والذهاب الى مناطق اخرى وسط دارفور وتوزيع بعض الاصول للمؤسسات".

وأفاد جيرمايا الذي يتولى مهام تقريب الشقة بين الحكومة ومعارضيها إنهم يركزون هذه الأيام في دور الوساطة.

وقال " لدينا اتصالات مع مناوي وجبريل بجانب استصحاب عبد الواحد نور من اجل عمل بذرة للسلام قبل الخروج".

وكان مأمولا أن يشهد يناير الحالي جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان – قيادة مناوي بالدوحة، لكن الحركات المسلحة اعتذرت عن المشاركة في الجولة تضامنا مع الاحتجاجات التي تنتظم السودان للمطالبة بتنحية الرئيس عمر البشير.



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