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رئيس (يونيمس) يحث نازحي جنوب السودان على العودة إلى ديارهم

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جوبا 2 فبراير 2017 - قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونيمس) ديفيد شيرر أن البعثة ملتزمةٌ بمساعدة شعب جنوب السودان لتهيئة الظروف للسلام والأمن "أن النازحين في الدولة الوليدة بحاجة إلى الشعور بالثقة للعودة إلى ديارهم".

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رئيس بعثة (يونميس) في جنوب السودان ديفيد شيرر

وتأتي تصريحات شيرر أثناء أول رحلة ميدانية له خارج العاصمة جوبا إلى مدينة واو الأربعاء حيث يوجد حوالي 41,000 نازح في المعسكرات بعد فرارهم من منازلهم بسبب انعدام الأمن.

واضاف رئيس البعثة ان "النازحين في واو بحاجة ماسة إلى العودة إلى أراضيهم قبل موسم الزراعة في أبريل ومايو. إذا لم يتواجدوا هنالك خلال موسم الحصاد فإنهم سيعتمدون على المساعدات بصورة كلية".

ولفت شيرر الى أن يونيمس يمكنها دعم عملية السلام في جنوب السودان، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "في نهاية المطاف فإن السلام والاستقرار يجب أن يحققه مواطنوا جنوب السودان بأنفسهم".

كما زار شيرر مدينة رمبيك في غرب ولاية البحيرات حيث ينعدم الامن بسبب الغارات على الماشية.

ولفت رئيس البعثة إلى أهمية تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد وأردف "إن إمدادات المساعدات الإنسانية والأعمال التجارية كلها تتوقف على وجود البنية التحتية للطرق الجيدة، ولكن المفتاح الرئيسي هو تحقيق السلام أولاً في البلاد".

وخلال زيارته إلى رمبيك وواو عقد شيرر لقاءات مع حكام الولايتين وأعضاء المجلس التشريعي، كما استمع إلى المخاوف النازحين.

وينزلق جنوب السودان في عنف منذ ديسمبر 2013 عندما شهدت البلاد خلافات سياسية بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه حينها رياك مشار. ومنذ ذلك الحين قُتل عشرات الآلاف من المواطنين وشُرد الملايين.



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