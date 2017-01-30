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رئيس (يونيمس) يلتقي سلفاكير ويلتزم بدعم جهود السلام

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جوبا 30 يناير 2017 - عقد رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان الجديد (يونيمس) ديفيد شيرر لقاء مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت حيث أكد شيرر التزام البعثة بدعم جهود السلام في الدولة الوليدة.

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رئيس بعثة (يونميس) في جنوب السودان ديفيد شيرر

وقال شيرر في تصريحات الأثنين أنه طمأن قائد جنوب السوداني أن الأمم المتحدة وبعثة يونيمس متواجدة في البلاد لدعم الحكومة ومساعدة شعب جنوب السودان الذي مزقته الحرب.

وأضاف المسؤول الأممي أنه جاء إلى جنوب السودان بعقل مفتوح وسيترك البلاد إذا تحسنت الأوضاع وسمحت الظروف للبعثة بمغادرة البلاد.

كما التقى شيرر كذلك بوزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة جوبا مارتن إليا لومورو. واعرب عن سعادته بشأن تصريحات لومورو والتي أكد خلالها التزام حكومة جنوب السودان بنشر قوات الحماية الإقليمية بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



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