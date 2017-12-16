(هيومان رايتس ووتش) تدعو لإنشاء المحكمة المختلطة في جنوب السودان

جوبا 16 ديسمبر 2017- دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء المحكمة المختلطة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في جنوب السودان منذ 2013، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تتعامل مع الوضع إذا استمرت حكومة جوبا في عرقلة الخطوة .

وفى بيان اصدرته الجمعة كشفت المنظمة ان مسؤولي حكومة جنوب السودان يعارضون المحكمة التي تعد جزءا من اتفاق السلام الموقع اغسطس عام 2015.

كما كشفت أسماء المسؤولين الرئيسيين الذين يعارضون المحكمة المختلطة، بما في ذلك وزير الإعلام مايكل ماكوي -الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضده في سبتمبر لتقويض عملية السلام -ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو؛ ووزير الدفاع كول مانيانق .

وقال بيان رايتس ووتش "بموجب اتفاق أغسطس 2015 تتمتع مفوضية الاتحاد الأفريقي بسلطة إنشاء المحكمة مع أو بدون مشاركة حكومة جنوب السودان، وإذا استمرت الحكومة الانتقالية في تجاهل مسؤولياتها بموجب الفصل الخامس من اتفاق السلام، ينبغي للاتحاد الأفريقي المضي قدما في المحكمة وحده ".

وتمشيا مع اتفاق السلام، ينبغي أن تنشئ المحكمة المختلطة محكمة تتألف من قضاة من جنوب السودان وأفارقه للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت منذ 2013.

وكشفت لجنة تحقيق كونها الاتحاد الافريقي أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى مبدأ التكامل الذي تستند إليه المحكمة الجنائية الدولية بالقول إن الفشل في إنشاء المحكمة المختلطة يفتح الطريق أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة القضية إلى محكمة جرائم الحرب، وأضافت المنظمة "إذا لم يتم إنشاء محكمة مختلطة نزيهة ومستقلة، فإن خيار المحكمة الجنائية الدولية يظل خيارا".

وقال المدير الافريقي للمنظمة ماوسي سيغان إن الاتحاد الأفريقي يمكن أن ينظر في فرض عقوبات ضد أي شخص مسؤول عن إعاقة إنشاء المحكمة، وزاد "إذا لم يقف القادة الى جانب ضحايا الفظائع فان الاتحاد الافريقي يجب ان يؤكد أنه لن يتخلى عن مساءلة مرتكبي الجرائم في اسوأ ازمة حقوق انسان في القارة".