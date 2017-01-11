 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2017

رجال دين مسيحي في السودان يشكون من مضايقات جماعات متشددة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 يناير 2017- شكا رجال دين مسيحي لوزارة الارشاد والاوقاف السودانية، من قيام جماعات متشددة، بوضع ملصقات على جدران كنائسهم الخارجية، تطالب المسلمين بمقاطعة إحتفالات المسيحيين بإعياد الميلاد .

JPEG - 10.1 كيلوبايت
كنيسة في الخرطوم

ودعا وزير الارشاد والاوقاف عمار ميرغني إلى عدم التوقف عند الملصقات التى وضعت على عدد من الكنائس في أعياد الميلاد، والتي تطالب بمقاطعة احتفالات المسيحيين، مطالبا بتجاوز الحادثة حتى لاتكون وقيعة وقطيعة بين أبناء الوطن.

وكان بعض قادة الكنائس تقدموا بشكاوى للوزارة بعد أن قام متشددون بوضع ملصقات على جدران الكنائس الخارجية تنادى بمقاطعة احتفالات اعياد الميلاد واحتفالات العام الجديد، باعتبار أنها تخص المسيحين،ولايجوز للمسلمين المشاركة فيها.

وقال الوزير عمار في تصريح صحفي الأربعاء " إن هذه الملصقات لاينبغى أن تكون ذريعة للوقيعة والقطيعة بين أهل الوطن الواحد"، داعيا أن لا ينصرف الناس إلى هذه الاعمال عن قضية التعايش الدينى السلمى ".

وأوضح أن الاسلام لم يحرم تهنئة اهل الاديان الاخرى خاصة المسيحيين ، معبراً عن تعدد الفتاوى فى هذا الجانب التى تؤكد ضرورة التواصل مع كل الأديان والفرق والجماعات.

وعدد عمار فتاوى علماء الاسلام التى استندت" أن البر هو التواصل بكل ضروبه"، مؤكدا حرص الحكومة على وحدة اللحمة بين أبناء الوطن، واحترام الجميع فى هذه البلاد ٠



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نعي إصلاحي عظيم...الزعيم الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 2017-01-09 22:04:22 بقلم الامام الصادق المهدي سلام عالمنا الإسلامي يمر حتماً عبر صلح تاريخي بين أهل السنة والشيعة مذهبياً. وأمن منطقتنا يمر حتماً عبر معاهدة أمنية لإبرام معاهدة تعايش سلمي عربي إيراني. والسلام الإقليمي العالمي يمر حتماً عبر (...)

اما آن للإمام ان يستجم 2017-01-09 15:14:28 يقلم : علي السيد ليس المقصود بالإمام هنا السيد الصادق المهدي ، فهذا أمام من نوع آخر ، انما اقصد به رئيس الجمهورية ،حيث يطلق علي رأس الدولة في الفقه الإسلامي مفردات كثيرة الخليفة - أمير المؤمنين - الإمام ، فإمامنا منذ (...)

ايتها السودان الستينية: 2017-01-08 06:57:19 كيف تسلل اللصوص في سرقة استقلالك و عبثوا به بكرنفالات كاذبة. ؟؟؟ علي ترايو ● كيف هو مستقل حقا استقلالك المحتفل به ؟ ● ما هو المبرر الأخلاقي و الحجة القانونية و السند السياسي الذي تتكئ عليها الحكومة في فعلها للاحتفال في (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.