ردود مؤدبة على الصادق المهدي

د/ أمين حسن عمر

السيد الصادق المهدي سياسي معتق عاش السياسة في مطلع ستيناتها ثم هو يعيشها الآن في العقد الثاني من الألفية الثانية ، وهو طراز خاص من أهل السياسة إيجاباً وسلباً ، فطموحاته أدنى سقوفها السماء مهما يكن وهن أدواته لصنع مدرج الصعود إليها . ولكني أشهد له أنه شخص مؤدب إذا تحدث إليك مشافهة ومباشرة، والمرء يستحق أن يجزى بحسن الأدب على حسن الأدب ولذلك سألتزم جادة الأدب عند مقارفتي الرد على بعض ما أثاره في لقائه مع صحيفة الصيحة في ثلاثاء التاسع من يناير الجاري.

أمور حزبية :

​بدأت الإجابات عن بعض سؤالات عن الحزب ومؤتمره العام وحالته الصحية العام، ولم يكن من المفاجيء أن يتحدث السيد الصادق عن رؤياه لاعن رؤيته . فالحزب صورة ذهنية لدى السيد الصادق المهدي بأكثر منه واقعاً موضوعياً مجسداً على أرض الواقع . فلا يهم أن يكون الحزب الذي بناه الجد رعاه الحفيد قد تقسم إلى ستة أحزاب توزع بينها وجوه البيت المهدوى وقيادات الحزب التاريخية في المركز والأقاليم ، ولايهم أن يكون ما تبقى من الحزب مقسم هو الآخر بين أمانة شرعية وأمانة مجندرة ، وتيار عام وتيار أسري وأن من يمسكون بمقاليده اللحظة ليسوا هم من أنتخبهم المؤتمر والذي تأخر عن ميقاته بغير تفسير ولا تسبيب ، ولا يهم أن يكون الحزب الذي قاد السياسة الوطنية فجر الإستقلال وبعيده ، قد أصبح يتطلع لمبادرات وإشارات الفصائل غير الدستورية ما وراء الحدود،ومن كان من يعطى الإشارة صار ينتظرها، لكننا بلا شك نتمنى أن يكون أو يعود حزب الأمة بصحة وعافية وأن يفلح في وقت قريب من عقد مؤتمره العام والذي لاشك لدى أنه سيعيد إنتخاب الصادق لرئاسته مرة أخرى ما دام المؤتمر هو الذي سوف يقررحسب إفادة السيد الإمام . ومقولة أن الحزب أو المؤتمر هو من يقرر قلما تستخدم من رؤساء الأحزاب إلا في مقام إعادة التثبيت وإعادة الترشيح، فلماذا لا يتفضل السادة الرؤساء بالإستبداد على الحزب مرة واحدة على قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة

ليت هنداً أنجزتنا ما تعد - وشفت أنفسنا مما تجد

واســـــــتبدت مرة واحدة - إنما العاجز من لايستبد

أما إذا حدث غير المنظور المتوقع وتمكن السيد الصادق من اليتفرغ للكتابة والتدوين فنحن سنكون على باب نادى الكتاب نترنم بأهازيج الإحتفاء به . بيد أننا نريد أن يكون تفرغه للكتابه كاملاً لا يشوبه تفرغ للقضايا الدولية والإقليمية من أمثال إصلاح الأمم المتحدة ورأب الصدع الخليجي، فلا شك أن منتدى الوسطية أو منتدى مدريد(وكلاهما منتديات علاقات عامه) ليسا بذي قدرة على إجتراح المتعذر العسير من الإختراقات على الصعيد الإقليمى أو الدولي.

الصادق والترابي

عندما سُئل السيد الصادق عن غيابه عن عزاء الدكتور الترابي أجاب إجابة تعجبت لها وهي ربما كانت دافعي لهذه الردود المؤدبة ، بل هي كذلك بلا ريب . أجاب السيد الصادق بأن علاقته بالترابي "ما قدر كدا" أي أنها أقل من أن يتجشم مشقة الرحلة من القاهرة للخرطوم .. عجيب !!!

وتذكرت أن السيد الإمام ذكر قبل ذلك أن علاقته مع الترابي علاقة صداقة وطيدة وأنه هو من زوجه أخته السيده الفاضلة وصال الصديق، والذي يسوق العجب إلى أن أهل السودان يعرفون جميعاً ويتعارفون أن العلاقات الأسرية فوق الخلافات السياسية، وأن لعلاقات النسب أعراف وأدب وخصوصية ، وأن مؤاساة الأخت الشقيقة المترملة يأتي إليها الآتي من أمريكا وأوروبا ليمسح دمعتها ويخفف لوعتها، فهل يا ترى أهل السياسة نوع آخر من أهل السودان ، وأعجب ما في الأمر أن السيد الصادق يقرر عبارة (ما قدر دا) ويضيف هي علاقة تعامل إنساني وعائلي في تأكيد عجيب أن الإنسانى و العائلي منخفض كثيراً عن الآيدولوجي والسياسي!!.

الإنتخابات

في إجابته عن سؤال المشاركة في الإنتخابات القادمة جعل السيد الصادق الباب موارباً هو فى ظنى أقرب للإغلاق منه للإنفتاح ، قائلا أنها إن سارت على وتيرة إنتخابات 2010 و2015م لن يدخلها.. لاشك أن دخول الإنتخابات من عدمه سيستدعي تقدير موقف فى آنه، فلا أحد يحب أن ينكشف مستور التأييد الذي يحظى به أن كانت شكوكه تتعاظم أن الغطاء الجماهيري قد انكشف عنه إلى مدى بعيد. بيد أننا سنؤيد أي مطلب يدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الإنتخابية يشمل ذلك إنشاء مفوضية متوافق عليه وقانون متفق عليه ومنسقية للإشراف الأعلامي تابعة للمفوضية إلى آخر الضمانات التى تعزز الثقة فى نزاهة الانتخابات وحريتها من كل قيد . وأما إدعاء السيد المكرور أن تمويل المؤتمر الوطني يأتى تمويلا من المال العام فإدعاء ليس له أساس إلا سوء الظن . وهل يحتاج المؤتمر الوطني وهو الذي يسنده ملايين الأعضاء وآلاف رجال الأعمال إلى تمويل من خزانة الدولة. السيد الصادق يعلم تماماً أن الجبهة الإسلامية القومية وهى على جانب المعارضة قد استطاعت توفير التمويل لعملها السياسي والإنتخابي الذي لم يختلف شكله ولا حجمه عن عمل المؤتمر الوطني فقد شاركت فى جميع الدوائر بالداخل والخارج،و رغم تزايد العدد من الموالين من رجال الأعمال والجمهورفإن المؤتمر الوطنى لا شك سيكتفى من تمويل محازبية رجال أعمال وجمهور عام ، إن ثقة السيد الصادق المهدي في مصداقية حزبه وشعبيته أمر جيد بيد أنه يجديه أن يضع ذلك الإدعاء على المجرب بعرض الحزب على جمهور المقترعين فى 2020، فحينئذ سوف يبدو للمصدق والمشكك حقيقة جماهيرية الحزب . وسأكون أحد السعداء بإرتقاء أحد الأحزاب الوطنية لمصاف منافسة المؤتمر الوطني ، لأن المنافسة الجدية شرط ضروري لإستقرار النظام السياسي . ولربما كان بروز منافس قوي للمؤتمر الوطني هو أفضل الخيارات للمؤتمر الوطني نفسه وللوطن . ذلك أن حالة الركود السياسي في النظام السياسي الراهن هي أكبر المهددات لوحدة حزب المؤتمر الوطني لأنه إن لم تتوفر المنافسه له من خارجه سوف تتوفر من داخله بما يؤتى إلى إنشقاق واسع لا تخفى على الملاحظ الحصيف نذره. ولذلك فالمؤتمر الوطني هو أكبر الفائزين من إنفاذ سريع لإصلاح سياسي وإنتخابي واسع المدى بعيد العمق على هدى توصيات الحوار الوطني ووثيقة الإصلاح ورؤى أصحاب الأفكار الجديدة الجريئة . فإن المشكلات الإستثنائية تحتاج مبادرات إستثنائية ، ولا تحل إلا بحلول، لا ينالها أناس قصار القامات فإنه كما قال القائل لا يُطاع لقصير أمر .