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رسالة للبشير من ادريس ديبي حول التعاون الأمني

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الخرطوم 8 يوليو 2017- تسلم الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، رسالة خطية من الرئيس التشادي، ادريس ديبي، تتعلق بتمتين وتوطيد العلاقات بين البلدين والتعاون الأمني المشترك.

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البشير تسلم رسالة خطية من نظيره التشادي ..السبت 8 يوليو 2017 (سونا)

وإلتقى البشير السبت ببيت الضيافة بالخرطوم، وفداً من دولة تشاد برئاسة، وزير الأمن و الهجرة، محمد أحمد باشر، بحضور وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حامد منان والسفير التشادي لدي الخرطوم.

وقال منان في تصريح صحفي عقب اللقاء إن البشير تسلم رسالة خطية من إدريس ديبي، بواسطة وزير الأمن والهجرة التشادي، تتعلق بتمتين وتوطيد العلاقات بين السودان وتشاد، موضحاً أن اللقاء تناول مجالات التعاون خاصة بين وزارتي الداخلية والأمن والهجرة وسبل دعمها وتطويرها.

من جانبه قال المسؤول التشادي، إن اللقاء تناول مجالات التعاون بين البلدين خاصة العلاقات الامنية بين السودان وتشاد، مشيراً إلى أن هناك قوات مشتركة بين البلدين أصبحت نموذجا على مستوى القارة الافريقية، ممتدحاً العلاقات بين وزارتي الداخلية في البلدين وان هناك عدداً من الاتفاقيات الأمنية بينهما.

وأعلن الوزير التشادي أن الرئيس ادريس ديبي، سيزور السودان قريباً على أن يحدد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.



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