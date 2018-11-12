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رصد رابع هزة أرضية خلال 2018 قرب سد مروي بشمال السودان

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الخرطوم 12 نوفمبر 2018 ـ قالت الهيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية، الإثنين، إن منطقة مروي حيث يوجد أكبر سدود البلاد، تعرضت لهزة أرضية عند الساعة العاشرة والنصف من ليل الاحد بقوة 4.51 على مقياس ريختر.

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سد مروي في شمال السودان ينتج حوالي 1250 ميغاواط من الكهرباء

وهذه هي الهزة الرابعة بالمنطقة الواقعة على بعد حوالي 350 كلم شمالي الخرطوم، خلال هذا العام حيث أعلنت الهيئة في يناير وفبراير الماضيين عن رصد ثلاث هزات أرضية في شمالي البلاد، وكلفت فريقاً لإعداد تقرير ميداني عن الظاهرة التي تكررت.

وكشفت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في بيان يوم الإثنين عن حدوث هزة أرضية بمنطقة مروي وأكدت أنها كانت بقوة 4.51 على مقياس ريختر.

وبحسب البيان فإن الهزة سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة في أنحاء السودان، وقال إن "الهزة ظهرت بصورة واضحة في كل من مروي، جبل أولياء، كسلا وأبو حمد".

وأشار إلى أن الهزة على بعد 35 كلم شمال شرق جسم السد وعلى بعد 60 كلم شمال شرق مدينة مروي، مؤكدا تلقي بلاغات من أهالي المنطقة أفادت بشعورهم بهذه الهزة.

يذكر أن هيئة الأبحاث الجيولوجية، قد رصدت في فبراير الماضي هزتين احداها بقوة 4.9 درجة بولاية نهر النيل، كما رصدت في يناير هزات أرضية لأيام متتالية بشمال السودان فاقت 5 درجات على مقياس ريختر.

ومنذ سنوات تتوالي هزات أرضية في عدة مناطق بالسودان.

وفي 16 مارس 2017 أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في شمال كردفان، وقبلها بستة أشهر، تم رصد هزة قوتها 3.5 إلى 4.2 درجة، داخل نهر النيل في منطقة تبعد 64 كلم من محطة جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتعرضت الخرطوم وقرى شمال ولاية الجزيرة لهزة أرضية في يوليو 2010 بلغت نحو 3 درجات على مقياس ريختر واستمرت لمدة ثانيتين، وكان مركز الهزة شمال كردفان.

وفي سبتمبر 2013 تعرضت بعض أنحاء الخرطوم لهزة أرضية بقوة 5 درجات لمدة ثانيتين، بعد أن شهدت قبلها بيومين هزة مشابهة بقوة 3 درجات.



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