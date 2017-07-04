رعاة في شمال دارفور يمنعون الأهالي من زراعة الأراضي

الفاشر 4 يونيو 2017 – شكا مزارعون بمحلية (طويله) الواقعة غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، من مضايقات الرعاة التي وصلت حد منعهم من الزراعة بحجة أن الأراضي ليست ملكهم.

تشييع جثمان مزارع اغتاله رعاة مسلحون قرب الفاشر ـ الجمعة 2 ديسمبر 2016 (سودان تربيون)

وقال أحد الشيوخ بمحلية (طويلة) سليمان أحمد لـ(سودان تربيون) الثلاثاء، إن الرعاة بمناطق ،تابت، وكولقي، وتكماري رفضوا السماح للاهالي بالزراعة هناك ،وقال "دخل فصل الخريف والمزارعين يريدون أن يزرعوا لكن للأسف رفضوا لهم ".

وتابع "جلسنا قبل فترة وتفاكرنا مع الإدارات الأهلية بالمنطقة وابلغنا السلطات بالمحلية بالوضع في المناطق الواقعة غرب (ابوزريقة) ووضع احتياطات لعدم الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين لكن لم نر اي جديد ".

وفي منتصف مايو الماضي أظهرت قيادات أهلية بمناطق (طويلة ) في ولاية شمال دارفور ، تخوفها من التفلتات التي يرتكبها الرعاة بتلك المناطق ومنعهم الأهالي من الحصول علي المياه.

ويشار الى أن الرعاة ينتمون في الغالب الى القبائل العربية ، وينكرون على قاطني تلك المناطق الحق في زراعة الأراضي.

واعتبر العمده الهادى عبدالله أحد عمد المنطقة آنذاك وجود الرعاة وبشكل كثيف بعد إعلان الحكومة خلو (طويلة) من التمرد،عرض المحلية للخطر اكثر مما كانت عليه في الأعوام السابقة.

وقال"يتمثل الخطر في أعمال الرعاة العدوانية وممارستهم القتل وحرق القرى وإتلاف المرافق العامة بمناطق (كنجارة) و(مسل) في الاعوام السابقة، وازالة الأشجار الكبيرة كما يقوم الرعاة بإحتلال مصادر المياه ومنع الناس منها".