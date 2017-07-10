رقم قياسي للدولار مقابل الجنيه قبيل ساعات من البت في العقوبات الأميركية

الخرطوم 10 يوليو 2017 ـ واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، وقفز يوم الإثنين الى رقم غير مسبوق ،ببلوغه 19,4 مقارنة بـ19,1 ليوم الأحد.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وتوقع تجار يعملون بالسوق الموازي ان يواصل الجنيه السوداني تراجعه خلال الأيام القادمة، مع اقتراب قرار منتظر برفع العقوبات الأميركية عن السودان، يتوقع صدوره يوم الأربعاء.

وعزا التجار فى حديث لـ(سودان تربيون) الارتفاع المتوالي للدولار لقلة المعروض فى السوق مع ارتفاع الطلب بسبب موسم التقديم للحج ، وأفادوا أن المبالغ التي يضخها البنك السوداني المركزي الى المصارف والصرافات لا تكفي مطلوبات السوق .

وقال أحد التجار مفضلا إخفاء اسمه "اذا تم رفع العقوبات فان السعر لن يتراجع كثيراً مثل المرة السابقة فى يناير عندما فقد الدولار نحو 3 جنيهات وانخفض من سعر 18 الى 15 جنيها ، بسبب اقتراب موسم الحج وعجز البنك المركزي عن توفير المبالغ الكافية".

وقبل أسبوع من مغادرة منصبه في 13 يناير 2017، قرر الرئيس باراك أوباما تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، على أن يتم الرفع الكامل بعد ستة أشهر، تكتمل فعليا في 12 يوليو الجاري بعد تقرير مشترك لمجموعة من الادارات الأميركية حول مدى التزام الخرطوم باتفاق "المسارات الخمسة" المتواثق عليه بين البلدين.

وقضى القرار الأميركي الذي صدر في يناير الماضي، بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية من والى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية التي كانت مجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997 وقضى كذلك بتجميد العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.

وفي يناير الماضي تراجع سعر الدولار من 19.4 إلى 17.0 جنيه سوداني في السوق السوداء بعد قرار الولايات المتحدة القاضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية لكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى.

وفقد الجنيه السوداني 100% من قيمته منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بالنظر إلى أن السودان يستورد معظم المواد الغذائية.

وفي نوفمبر الماضي قدم بنك السودان المركزي سياسة حافز مما زاد من سعر الصرف في المصارف التجارية بنسبة 131% . ونتيجة لذلك ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك إلى 15.8 جنيه سوداني من المعدل الرسمي البالغ 6.5 جنيه سوداني. غير أن هذا الإجراء لم يوقف ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.