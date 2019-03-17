روسيا تعلن مساندة القيادة السودانية لتجاوز الأزمة الراهنة

الخرطوم 17 مارس 2019- قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده ستقف إلى جانب الشعب السوداني، وقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير، لتجاوز المرحلة الحالية.

الدرديري التقى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي .. 17 مارس 2019

ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير احتجاجات شعبية مستمرة منذ أربعة أشهر للمطالبة بتنحيه عن السلطة في أعقاب أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد منذ أشهر طويلة.

وكان الدبلوماسي الروسي وصل الخرطوم السبت والتقى الرئيس البشير كمبعوث من فلاديمير بوتين لدعوته الى القمة الروسية الأفريقية التي ستعقد خلال أكتوبر المقبل.

وواصل بوغدانوف اجتماعاته بالمسؤولين السودانيين الأحد حيث التقى النائب الأول للرئيس وزير الدفاع عوض بن عوف، بجانب وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد كل على حده.

وأكد المبعوث الروسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء مع بن عوف موقف موسكو الداعم للسودان لتجاوز المرحلة الحالية.

وقال إن "بلاده انطلاقا من الصداقة التي تجمعها بالسودان ستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته ممثلة في الرئيس عمر البشير لتجاوز المرحلة الحالة".

وأفاد بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية أنه على ثقة في قدرة القيادات بالبلاد لتجاوز المصاعب الاقتصادية التي يمر بها السودان.

ونوَّه بوغدانوف، إلى توفر الإرادة السياسية القوية لروسيا لتعزيز علاقتها مع السودان خاصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأشار بوغدانوف، إلى أن روسيا ستعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للسودان، ومساهمتها في تدريب الكوادر العسكرية.

وأعلن وزير الدولة بالخارجية السودانية أسامة فيصل اعتزام الدرديرى محمد احمد زيارة روسيا في ابريل المقبل لحضور الملتقى الروسي العربي، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال الزيارة مشاورات مع القيادات الروسية ووزارة الخارجية الروسية حول عدد من الملفات التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الدرديري ناقش مع المسؤول الروسي القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك خاصةً عمليتي السلام في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وجهود السودان لاستكمال تنفيذ السلام في البلدين وتشكيل حكومتي وحدة وطنية فيهما، إلى جانب الأوضاع في ليبيا.