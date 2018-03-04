 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 4 آذار (مارس) 2018

روسي بشركة تعدين يصيب محتجين بالرصاص في شمال السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 مارس 2018 ـ أصاب عامل روسي في احدى شركات التعدين عن الذهب بشمال السودان، الأحد، 5 قرويين بالرصاص إثر احتجاج مرده النزاع على وادٍ غني بالمعدن النفيس.

JPEG - 21.9 كيلوبايت
احد المصابين في احتجاجات ضد شركة روسية بولاية نهر النيل ـ 4 مارس 2018

وعلى إثر ذلك أحرق أهالي القرى الذين يحتجون منذ يومين على عمل الشركة في إراضٍ يدعون تبعيتها لمشيخيتهم ممتلكات للشركة، وسط توقعات بتصاعد الأحداث بعد أن هب مواطنو القرى المجاورة إلى مكان الحادث.

وأطلق العامل التابع لشركة تعمل في مجال التنقيب عن الذهب بوادي "السنقير" شمال غرب محلية بربر بولاية نهر النيل، عصر الأحد، النار على مجموعة من مواطني قرى السليمانية والرضي وأصاب خمسة منهم بإصابات بالغة في البطن والأقدام نقلوا على إثرها لمستشفى عطبرة التعليمي.

وبحسب شهود عيان لـ "سودان تربيون" فأن مواطني تلك القرى كانوا بصدد إعادة اعتصام سابق استمر 55 يوما مطالبين بالسماح لهم بالعمل في الوادي الذي يدعون تبعيته لشياختهم التاريخية إلا أن الشركة الروسية التي قدمت الي العمل هناك أخيرا رفضت ذلك.

وأفاد الشهود أنه لدى وصول المحتجين مكان الاعتصام تم استفزازهم من قبل الروس وقوة الشرطة المتمركزة هناك التي قامت بإطلاق النار في الهواء في الوقت الذي قام فيه العامل الروسي بتصويب مسدسه على المحتجين.

وعلى إثر ذلك أحرق الأهالي المحتجين بعض ممتلكات الشركة.

وشملت قائمة المصابين كل من (أفرح العبادي، بله بابكر الرضي، حبوب حامد فرح، عوض إدريس وحمد عبد الله حمد).

من جانبه أكد معتمد محلية بربر بنهر النيل عبد المنعم الصائم، إصابة ستة أشخاص جراء إطلاق ناري من موقع الشركة الروسية، قائلاً إنه من الصعب تحديد من أطلق النار على المواطنين هل هي (الشرطة أم الروس).

وتعلل الصائم في حديث لتلفزيون الشروق بصعوبة التواصل والاتصال مع قوة الشرطة الموجودة هناك، لكنه أشار إلى تحريك قوة هي الآن في طريقها هناك لاستجلاء الأمر.

وأضاف "حتى الآن لم نتلق رواية رسمية للحادث لمطلق النار".

وطبقا لموقع حكومة ولاية نهر النيل على الانترنت فإن والي الولاية حاتم الوسيلة السماني زار الأسبوع الماضي مناطق وادي "السنقير" بالسلمانية وفتوار والجول بمحلية بربر.

وأبدى الوالي حرص واهتمام حكومته بتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية مشيرا إلى الزام الشركات العاملة بالولاية بالقيام بأدوارها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية.

وتفقد الوالي وقتها الشركة الروسية التي تعمل في مجال تعدين الذهب بوادي "السنقير" وأكد أهمية المحافظة على البيئية وتلافي الآثار السالبة من عمليات التعدين والعمل على تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم الخدمات الأساسية بالولاية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

(الشعبي) والسيولة السياسية 2018-03-04 18:08:50 بقلم : سلمى التجاني يعيش المؤتمر الشعبي حالةً من الضبابية منذ خروجه من قوى الإجماع ومشاركته في الحوار الوطني في العام 2014 م ، ومن ثم دخوله الحكومة ، فأصبح لا هو حزبٌ مشاركٌ في الحكم بوزنٍ يسمح له التأثير في مجريات (...)

السياسة الخارجية السودانية: كثير من المظاهر ... قليل من المنافع 2018-02-28 19:10:11 بقلم: خالد التيجاني النور (1) وددت لو أن الذين يقومون على صناعة السياسية الخارجية السودانية وإدارتها، إن كان ذلك يحدث فعلاً بنهج مؤسسي فعّال، استمعوا إلى تعليق محلل عسكري سعودي رفيع حول رؤيته لدوافع مشاركة السودان في (...)

الشيطان في مؤسساتنا الأمنية 2018-02-26 12:05:03 بقلم : منى اركو مناوى تتصاعد فينا رغبة التغير فى السودان والشعوب من حولنا يتفاعلون معنا سلباً و إيجاباً حسب سريان الأوضاع . لكن حظوظنا فى الخيبة اكبر من النجاح بسبب عنصر فعّال ظل يتدخل في إحباط الديمقراطية، وَهُو عنصر (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.