روسي بشركة تعدين يصيب محتجين بالرصاص في شمال السودان

الخرطوم 4 مارس 2018 ـ أصاب عامل روسي في احدى شركات التعدين عن الذهب بشمال السودان، الأحد، 5 قرويين بالرصاص إثر احتجاج مرده النزاع على وادٍ غني بالمعدن النفيس.

احد المصابين في احتجاجات ضد شركة روسية بولاية نهر النيل ـ 4 مارس 2018

وعلى إثر ذلك أحرق أهالي القرى الذين يحتجون منذ يومين على عمل الشركة في إراضٍ يدعون تبعيتها لمشيخيتهم ممتلكات للشركة، وسط توقعات بتصاعد الأحداث بعد أن هب مواطنو القرى المجاورة إلى مكان الحادث.

وأطلق العامل التابع لشركة تعمل في مجال التنقيب عن الذهب بوادي "السنقير" شمال غرب محلية بربر بولاية نهر النيل، عصر الأحد، النار على مجموعة من مواطني قرى السليمانية والرضي وأصاب خمسة منهم بإصابات بالغة في البطن والأقدام نقلوا على إثرها لمستشفى عطبرة التعليمي.

وبحسب شهود عيان لـ "سودان تربيون" فأن مواطني تلك القرى كانوا بصدد إعادة اعتصام سابق استمر 55 يوما مطالبين بالسماح لهم بالعمل في الوادي الذي يدعون تبعيته لشياختهم التاريخية إلا أن الشركة الروسية التي قدمت الي العمل هناك أخيرا رفضت ذلك.

وأفاد الشهود أنه لدى وصول المحتجين مكان الاعتصام تم استفزازهم من قبل الروس وقوة الشرطة المتمركزة هناك التي قامت بإطلاق النار في الهواء في الوقت الذي قام فيه العامل الروسي بتصويب مسدسه على المحتجين.

وعلى إثر ذلك أحرق الأهالي المحتجين بعض ممتلكات الشركة.

وشملت قائمة المصابين كل من (أفرح العبادي، بله بابكر الرضي، حبوب حامد فرح، عوض إدريس وحمد عبد الله حمد).

من جانبه أكد معتمد محلية بربر بنهر النيل عبد المنعم الصائم، إصابة ستة أشخاص جراء إطلاق ناري من موقع الشركة الروسية، قائلاً إنه من الصعب تحديد من أطلق النار على المواطنين هل هي (الشرطة أم الروس).

وتعلل الصائم في حديث لتلفزيون الشروق بصعوبة التواصل والاتصال مع قوة الشرطة الموجودة هناك، لكنه أشار إلى تحريك قوة هي الآن في طريقها هناك لاستجلاء الأمر.

وأضاف "حتى الآن لم نتلق رواية رسمية للحادث لمطلق النار".

وطبقا لموقع حكومة ولاية نهر النيل على الانترنت فإن والي الولاية حاتم الوسيلة السماني زار الأسبوع الماضي مناطق وادي "السنقير" بالسلمانية وفتوار والجول بمحلية بربر.

وأبدى الوالي حرص واهتمام حكومته بتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية مشيرا إلى الزام الشركات العاملة بالولاية بالقيام بأدوارها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية.

وتفقد الوالي وقتها الشركة الروسية التي تعمل في مجال تعدين الذهب بوادي "السنقير" وأكد أهمية المحافظة على البيئية وتلافي الآثار السالبة من عمليات التعدين والعمل على تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لدعم الخدمات الأساسية بالولاية.