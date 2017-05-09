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روما تستضيف الملتقى الإستثماري الثالث بين السودان وايطاليا

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الخرطوم 9 مايو 2017- جرت الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية روما، فعاليات الملتقي الاقتصادي الاستثماري الثالث بين السودان وإيطاليا، بمشاركة 135 شركة إيطالية.

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وزيرا خارجية السودان وايطاليا عقب مباحثات مشتركة الأربعاء 29 يوليو 2015 (وكالات)

وأفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان تلقته (سودان تربيون) أن رئيس إتحاد الصناعات الإيطالي جيوفاني أوتاتي أثني على الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السودان،لدى مخاطبته فعالية الملتقي، مشيراً إلى عدد من العوامل التي تشجع على الإستثمار في السودان ، منها تحسن المناخ السياسي والأمني والإقتصادي،عقب الرفع الجزئي للعقوبات الإقتصادية التي كانت مفروضة على السودان.

وقال جوفاني " موقع السودان الجغرافي يساعد المستثمرين في الوصول للأسواق العالمية والإقلمية، وعدد القطاعات الإقتصادية السودانية الجاذبة للمستثمرين ، والتي يمكن أن تسهم بها إيطاليا."

من جانبه أشاد وزير الصناعة والإستثمار بولاية الخرطوم عبد الله الشايقي، بمواقف إيطاليا الإيجابية تجاه السودان والعلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

ودعا الشركات الإيطالية للقدوم للسودان ، والدخول في شراكات إستثمارية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى التحول الدستوري الذي يشهده السودان حالياً، وعدد جهود الحكومة في إرساء الأمن والإستقرار في الإقليم.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الملتقي وبترتيب من إتحاد الصناعات الإيطالي ، وبنك يوباي ، والسفارة السودانية في روما،كما شهد الملتقى تقديم عدد من الأوراق التي أسهمت في تقديم معلومات حول إمكانيات السودان في كافة القطاعات الإقتصادية.

وانعقدت في نهاية الملتقى جلسات عمل ثنائية بين القطاع الخاص الايطالي والسوداني لبلورة التعاون والتنسيق فيما بينهما.

ويتوقع انعقاد ملتقي اقتصادي اخر في شهر نوفمبر القادم بالسودان بحضور الشركات الايطالية التي شاركت في هذا الملتقى.

وشهدت الخرطوم في يناير الماضي اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وايطاليا، والتى تناولت التعاون في المجالات السياسية والإقتصادية ،و في المجال الصحي والإنساني البيئة والمجال الثقافي والتعليمي.



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