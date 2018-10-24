رياك مشار يتوجه الى جوبا للمشاركة في الاحتفال بالسلام

الخرطوم 24 أكتوبر 2018- قرر زعيم المعارضة الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار المشاركة في احتفالات بلاده بتحقيق السلام الذي تعتزم الحكومة تنظيمه في جوبا الأسبوع المقبل.

رياك مشار

وتم الإعلان عن مشاركة زعيم التمرد من الخرطوم بعد أن اجتمع مشار بأعضاء اللجنة الوطنية للفترة قبل الانتقالية الذين وصلوا لإحاطته بالتقدم في اعمال اللجنة.

وقال المتحدث باسم الحركة مناوا بيتر جاتكوث لـ (سودان تربيون) إن مشار " أعلن مشاركته في الاحتفال المقام في 30 أكتوبر مشيرا الى أن اتفاق السلام المنشط يعد الفرصة الأخيرة للقادة السياسيين ليقوموا بدورهم الوطني لمنع انهيار البلاد".

ووفقاً لمناوا فإن مشار من خلال قراره المشاركة في الاحتفال يريد أن يرسل رسالة مطمئنة إلى جنوب السودان حول التزامه بالاتفاقية والمساهمة في خلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاق السلام.

وقال مشار لأعضاء اللجنة الوطنية "إن استعادة الأمن والاستقرار في البلاد بواجه تحديات كبيرة، تحتاج إلى إرادة سياسية قوية".

وقال الزعيم المعارض أيضاً إن دعوته لرفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب والتخلي عن خطاب الكراهية يهدف إلى تعزيز مناخ السلام والمصالحة في جنوب السودان.

وبدأت حكومة جنوب السودان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفراج عن 20 سجيناً في 19 أكتوبر الجاري.

ومع ذلك، لا يزال بعض المعتقلين الرئيسيين في السجن وتظل جوبا صامتة بشأن مصير الآخرين مما يخلق أجواء من الشكوك وسط الشركاء.

وتنظر سلطات جنوب السودان إلى احتفال اتفاق السلام المنشط، الذي سيحضره قادة الإيقاد، باعتباره محاولة لبناء الثقة لإظهار التزامها باتفاق السلام.