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رياك مشار يغادر السودان إلى إثيوبيا

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إثيوبيا 21 يوليو 2019- وصل رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة رياك مشار إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد ، بحسب مصدر رفيع في المعارضة تحدث لوكالة أنباء جنوب السودان.

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رياك مشار

وتعد زيارة مشار الأولى من نوعها بعد تقارير تفيد بأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) وضعته قيد الإقامة الجبرية في الخرطوم.

ووفقًا للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن نائب الرئيس السابق سيحضر اجتماعًا للإيقاد في إثيوبيا ومن المتوقع أن يلتقي بمسؤولي الأمم المتحدة لمناقشة عدد من القضايا بما في ذلك تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة التي وقعت 2018.

ولفت المصدر كذلك أن مشار سيلتقي بمسؤولي الحكومة الإثيوبية دون تقديم تفاصيل.



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