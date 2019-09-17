زعماء دينيون أفارقة يحثون على إنهاء أعمال العنف في جنوب السودان

نيروبي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩- دعا أعضاء المجلس الأفريقي للقادة الدينيين إلى التنفيذ السريع لاتفاقية السلام المنشطة التي وقعت في سبتمبر 2018

وقال المجلس، في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهم في نيروبي، إن الاتفاقية قللت من العنف في بلد أسفرت فيه أزمة إنسانية عن مقتل الآلاف من الأشخاص والنازحين بأكثر من مليوني شخص.

وأضاف البيان "نعرب عن انزعاجنا من الأعمال الإجرامية المتزايدة وانتهاكات حقوق الإنسان والتعصب السياسي في العديد من المواقع في جنوب السودان"

ووفقًا لمجلس الزعماء الدينيين، فإنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في جنوب السودان إلا إذا اعتنق الزعماء السياسيون السلام الحقيقي ومحبة شعبهم.

وشدد البيان على أن "قادة جنوب السودان عليهم التزام أخلاقي تجاه مواطنيهم بإنهاء العنف وضمان استمرار التقدم نحو السلام والاستقرار والعدالة".

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية الدامية في البلاد.

وكان من المفترض أن تدخل ترتيبات تقاسم السلطة بموجب الاتفاق حيز التنفيذ في شهر مايو، لكن تم تأجيل العملية لمدة ستة أشهر حتى نوفمبر حيث اختلف الجانبان حول الترتيبات الأمنية.

"إن الفشل في تنفيذ الاتفاقية يعرض البلاد للانهيار إلى الحرب والدمار ويزيد من بؤس المواطنين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب الحرب، بما في ذلك ما يقرب من 3 ملايين لاجئ يعيشون في البلدان المجاورة"