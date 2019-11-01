زعيم (العدل والمساواة) يجري محادثات في تشاد حول عملية السلام

الخرطوم 1 نوفمبر 2019- يجري رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم خلال اليومين المقبلين محادثات مع الرئيس التشادي ادريس ديبي في العاصمة نجامينا.

زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون)

وقال المتحدث باسم الحركة معتصم محمد صالح في تصريح الجمعة إن وفدا رفيع المستوى من العدل والمساواة بقيادة رئيسها جبريل إبراهيم سيزور تشاد خلال الفترة من 2-5 نوفمبر، تلبية لدعوة من الرئيس إدريس دبي".

وأوضح أن المشاورات ستركز على التفاكر حول سبل الدفع بالعملية السلمية ودور أنجمينا في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

وتمثل تشاد أحد اللاعبين الأساسيين في ملف السلام بإقليم دارفور وتستبق هذه المحادثات جولة التفاوض الرئيسية المنتظر انطلاقها في 21 نوفمبر الجاري بعاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم عددا من حركات دارفور التي ظلت تقاتل الحكومة السودانية منذ العام 2003.

وتطالب الحركات المسلحة باشراك كافة دول الجوار في عملية السلام المرتقبة.