زعيم المعارضة الكينية يلتقي سلفا كير في جنوب السودان

جوبا 28 مايو 2018-عقد زعيم المعارضة الكينية، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص لبلاده إلى جنوب السودان ريلا اودينقا الخميس اجتماعًا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير استغرق سبع ساعات.

زعيم المعارضة الكينية التقى سلفا كير في جوبا (النيشن الكينية)

وبحسب تقارير فإن الطرفين ناقشا سبل حل الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه زعيم المعارضة الكينية إلى جنوب أفريقيا للاجتماع مع زعيم حركة التمرد الرئيسية في البلاد ونائب الرئيس السابق رياك مشار.

وفي هذه الأثناء رحب المتمردون بقيادة مشار بالتحرك الكيني بإشراك أودينقا في المفاوضات من أجل السلام في البلاد التي تنزلق في حرب أهلية.

وتصر المجموعة على إطلاق سراح مشار، الموجود في جنوب إفريقيا، والسماح له بالجلوس في المحادثات.

ورأت الحركة إن إطلاق سراح زعيمها خطوة تقلل من الوقت اللازم لتحقيق الهدوء في جنوب السودان.

وقال عضو وفد مشار في مفاوضات السلام هنري اودوار "نحن ندرك أن أودينقا اجتمع بالرئيس سلفا كير في جوبا، ونتطلع إلى لقاء مع الدكتور مشار أيضا. ونأمل أن تساعد كينيا هذه المبادرة أكثر من خلال تفويض اودينقا لمحاولة سد الفجوة ”.

وكان اودوار وفريق من مفاوضي المعارضة المسلحة يقودون الجهود لإيجاد حل دائم في نيروبي الاحد لاطلاع مواطني جنوب السودان الذين يعيشون في كينيا على تقدم محادثات السلام التي توسطت فيها الكتلة الاقليمية (الايقاد).