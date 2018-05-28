 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 28 أيار (مايو) 2018

زعيم المعارضة الكينية يلتقي سلفا كير في جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 28 مايو 2018-عقد زعيم المعارضة الكينية، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص لبلاده إلى جنوب السودان ريلا اودينقا الخميس اجتماعًا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير استغرق سبع ساعات.

JPEG - 21 كيلوبايت
زعيم المعارضة الكينية التقى سلفا كير في جوبا (النيشن الكينية)

وبحسب تقارير فإن الطرفين ناقشا سبل حل الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه زعيم المعارضة الكينية إلى جنوب أفريقيا للاجتماع مع زعيم حركة التمرد الرئيسية في البلاد ونائب الرئيس السابق رياك مشار.

وفي هذه الأثناء رحب المتمردون بقيادة مشار بالتحرك الكيني بإشراك أودينقا في المفاوضات من أجل السلام في البلاد التي تنزلق في حرب أهلية.

وتصر المجموعة على إطلاق سراح مشار، الموجود في جنوب إفريقيا، والسماح له بالجلوس في المحادثات.

ورأت الحركة إن إطلاق سراح زعيمها خطوة تقلل من الوقت اللازم لتحقيق الهدوء في جنوب السودان.

وقال عضو وفد مشار في مفاوضات السلام هنري اودوار "نحن ندرك أن أودينقا اجتمع بالرئيس سلفا كير في جوبا، ونتطلع إلى لقاء مع الدكتور مشار أيضا. ونأمل أن تساعد كينيا هذه المبادرة أكثر من خلال تفويض اودينقا لمحاولة سد الفجوة ”.

وكان اودوار وفريق من مفاوضي المعارضة المسلحة يقودون الجهود لإيجاد حل دائم في نيروبي الاحد لاطلاع مواطني جنوب السودان الذين يعيشون في كينيا على تقدم محادثات السلام التي توسطت فيها الكتلة الاقليمية (الايقاد).



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

البشير وسيكولوجية القِط المذعور 2018-05-28 18:25:43 كتبت : سلمى التجاني القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً ، والخاص بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ، يشبه سيكولوجية القط المحصور بالزاوية ، إذ تدفعه غريزة البقاء ، مهما كانت وداعته ، للدفاع عن نفسه ما يقوده لإبراز مخالبه. ظاهر (...)

تلغرافات_بعلم_الوصول ما بين محمد حسن عربي ودونالد ترمب 2018-05-28 16:03:13 بقلم : د. أمجد فريد الطيب (١) خذلت الحصافة صديقنا محمد حسن عربي المحامي، الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، وهو يرد في صفحات الوسائط الاجتماعية على تقرير صحفي للأستاذ قرشي عوض نُشر بجريدة التغيير الالكترونية (...)

ياسر عرمان وغصن الزيتون (2-3) 2018-05-24 22:50:57 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com بعد وفاة جون قرنق طلب مسئول أمريكي زائر من أحد القادة التاريخيين للحركة الشعبية لتحرير السودان من أبناء الجنوب أن يشرح له نظرية السودان الجديد، فرد القائد الجنوبي: "نظرية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

حركة / جيش تحرير السودان بيان مهم حول الأوضاع الراهنة في البلاد 2018-05-25 21:04:35 إلى جماهير الشعب السوداني الوفية لا يخفى على أحد أن نظام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ومنذ أول يوم إستهل فيه عهده البغيض، كان يستهدف الصدام مع الشعب السوداني، فبدأ بوأد النظام الديمقراطي ثم إعدام الشهيد علي فضل مروراً (...)

ذكرى شهداء الكرامة 2018-05-21 23:22:45 الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي جماهير شعبنا الكريم في مثل هذا اليوم، و كما درجة العادة، فإننا نحظى بدقيقة من الصمت لتعانق أرواحنا أرواح رفاقنا الذين بسببهم لا نزال على (...)

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.