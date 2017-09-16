زعيم (الشعبي) يناقش مع دبلوماسي أوروبي مبادرة وقف الحرب

الخرطوم 16 سبتمبر 2017- أجرى الأمين العام للمؤتمر للشعبي مشاورات في الخرطوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوربي جان ميشل حول مبادرة الحزب المطروحة لوقف الحرب في السودان.

رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل دوموند

وأفاد بيان أصدره المؤتمر الشعبي، السبت، أن الأمين العام علي الحاج شرح للدبلوماسي الأوروبي مبادرتهم لتحقيق السلام والإتصالات التي تمت مع الأحزاب في الداخل.

وأضاف "قدم السفير توضيحا لبعض المبادرات والمساعي الجادة لوقف الحرب ،من بعض الجهات الخارجية ومن بينها مركز كارتر".

ونقل التصريح أن ميشيل أبدى قبوله وترحيبه بالمساعدة في دعم المبادرات وانجاز الهدف المرجو منها "لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد ".

وفي لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي قال علي الحاج إنهم لم يطرحوا مبادرة جديدة بشأن السلام وايقاف الحرب وانما يديرون نقاشا مع المعارضين حول وثيقة الحوار الوطني والانطلاق من القضايا المتفق حولها وهي الحريات وايقاف الحرب والوضع المعيشي.

وقبلها التقى الحاج الرئيس عمر البشير وأفاد الصحفيين إن مبادرته الخاصة بالسلام وإيقاف الحرب تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالبلاد ودعم مخرجات الحوار الوطني.

كما عقد زعيم الشعبي مباحثات مشابهة مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، علاوة على مسؤولين في أحزاب البعث والاتحادي الموحد.