زعيم حزب الأمة القومي يعود للخرطوم بعد غياب قارب العام

الخرطوم 19 ديسمبر 2018- وصل الخرطوم عصر الأربعاء زعيم حزب الأمة القومي رئيس تحالف (نداء السودان) الصادق المهدي منهيا غيابه عن البلاد لنحو عام.

المهدي وصل الخرطوم بعد غيبة .. الأربعاء 19 ديسمبر 2018

وفي مطلع فبراير من هذا العام غادر المهدي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثامبيو أمبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة، لكن الأخيرة أبعدته قبل نحو ثلاث أشهر فاختار العاصمة البريطانية مقرا، ثم عاد الى أديس الأسبوع الماضي ووصل منها للخرطوم.

وصمم الحزب استقبالا نوعيا لرئيسه بمشاركة عدد محدود من قيادات وكوادر الحزب بجانب مسؤولين في أحزاب وقوى سياسية بينها ممثلين لحزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة، على أن يكون الاستقبال الجماهيري بأم درمان.

وتوجه المهدي الى دار حزب الامة بأم درمان حيث يتلقى العزاء في رحيل شقيقه فيصل الذي توفى بلندن الثلاثاء، وينتظر وصول جثمانه في وقت لاحق.

الى ذلك رحبت الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار بعودة المهدي الى البلاد، وقالت إنها تتطلع الى أن يسهم رجوع رئيس تحالف (نداء السودان) في توحيد أطياف المعارضة والتنسيق بينها لقيادة العمل الجماهيري والتعبئة لتمارس حقها الدستوري في التظاهر والاحتجاج على سياسات النظام الخاطئة.

وانتقد المتحدث باسم الجبهة أسامة سعيد في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء محاولات اختراق نداء السودان وتقسيمه والانفراد بمكوناته لإبرام اتفاقيات ثنائية.

وقال" تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع، فوجد النظام في اديس أبابا تحالفاً متماسكاً له رؤية شامله لحل أزمة البلاد هدفها إحداث التغيير وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي".

وعلى إثر اختيار تحالف "نداء السودان" المهدي رئيسا في مارس الفائت، دونت السلطات السودانية بلاغات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها للإعدام بتوجيهات من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطؤ مع حملة السلاح.

وأعلن جهاز الأمن السوداني تحريك هذه البلاغات في 15 نوفمبر الماضي مصحوبة بأوامر للقبض علي المهدي، لكن تدخلات حزبية وحكومية نجحت في إيقاف هذه الإجراءات وسارع مسؤولون في الحكومة وجهاز الأمن لإعلان الترحيب بالمهدي وتناسي تلك البلاغات.