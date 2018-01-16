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زملاء قائد الجيش السابق بجنوب السودان يدعون لإسقاط كير

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جوبا 16 يناير 2018 ـ دعا زملاء رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق إلى انتفاضة من أجل إسقاط الرئيس سلفا كير من السلطة، مؤكدين أن الأخير يستخدم سياسة الانقسام لتعزيز نظامه.

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مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال كول أثوي هال، مفوض مقاطعة أويل الشمالية السابق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الإثنين، إن البلاد لن تنعم بالسلام والاستقرار إذا لم يتم إسقاط نظام سلفا كير.

وأردف "قررنا حمل السلاح لأننا توصلنا الى نتيجة مفادها ان حكومة سلفا كير متخصصة في ضرب الناس بعضهم ببعض، إن أفضل السبل لشعب جنوب السودان هو أن ينتفض لإسقاط الحكومة من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد، وإذا تركت حكومة سلفا كير وأصدقائه فإن جنوب السودان لن يتقدم إلى الأمام أبدا".

ويتهم مسؤولو حكومة جنوب السودان الآن علنا جماعة مالونق بالتمرد، كما أن مؤيديه متهمون بالانضمام إلى الجماعات المسلحة في حين تشير تقارير إلى تنسيقهم مع الجماعات المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت أطلق فيه وسطاء السلام الإقليميون في ديسمبر الماضي عملية لتنشيط تنفيذ اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.

وأكد كول أنه والمقدم مانوت يل لوال وآخرين انضموا إلى الجيش الوطني لجنوب السودان تحت قيادة الجنرال أغاني عبد الباقي أكول، وهي حركة متمردة تقاتل للإطاحة بالحكومة في جوبا.

ولفت إلى أنهم ليسوا وحدهم في قرارهم بالتمرد ضد حكومة الرئيس كير التي دافعوا عنها لسنوات طويلة، وزاد "اننا نتحرك ونعمل سويا من اجل ازالة وتفكيك حكومة سلفا كير".

وقال مفوض المقاطعة السابق ان الاسم مناسب لانهم يريدون انقاذ البلاد من التفكك الى جيوب عرقية نتيجة السياسة التي تنفذها الحكومة بقيادة الرئيس كير.

ويقول مسؤولون في جوبا إن رئيس الأركان السابق ومؤيديه ليس لديهم أي أسباب مقنعة سوى المصالح الشخصية ورغبتهم في الحصول على السلطة.



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