زيادات متوقعة في تذاكر الطيران بعد تبني الشركات لسعر الدولار الرسمي

الخرطوم 4 ديسمبر 2018 ـ ينتظر أن تتضاعف أسعار تذاكر الطيران في السودان بعد أن خاطب بنك السودان المركزي سلطة الطيران المدني بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا آلية صناع السوق المشكلة أخيرا لتحديد السعر الرسمي للدولار.

مطار الخرطوم الدولي

وحتى الآن تحدد آلية صناع السوق السعر الرسمي للدولار في حدود 47.5 جنيه، بينما كانت شركات الطيران تحسب الدولار بـ 18 جنيها.

وقالت الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء في خطاب معنون إلى مدير عام سلطة الطيران المدني ومؤرخ بيوم 20 نوفمبر الماضي إن إعلان سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى يتم يوميا بواسطة آلية صناع السوق بمقرها باتحاد المصارف.

ونبه إلى أن موقع بنك السودان على الانترنت يعكس السعر المعلن بواسطة الآلية وهو ملزم لكافة الجهات المتعاملة في النقد الأجنبي.

وعلى إثر ذلك خاطبت سلطة الطيران المدني شركات الطيران العالمية، مرفقة خطاب بنك السودان، للعمل بموجبه لإصدار أسعار تذاكر السفر ونولون البضائع ورسوم خدمات الطيران بالمطارات وفقا لسعر آلية صناع السوق اعتبارا من الأحد الفائت.

وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار منذ إعلان تعويمه جزئيا قبل أشهر، وابتدعت الحكومة آلية صناع السوق التي حددت سعر الدولار في حدود 47.5 جنيه، لكن سعر الدولار في السوق الموازي والى الصعود واقترب من حاجز الستين جنيها.