زيادة طفيفة في معدل التضخم بالسودان لشهر سبتمبر

الخرطوم 10 أكتوبر 2019- سجل معدل التضخم في السودان لشهر سبتمبر 53.35% مقارنه بـ53.13 فى أغسطس.
وارجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أسباب ما قال إنه استقرارا في الرقم الى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي.
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ خلال سبتمبر 51.3، %، نظير 50.39 % في أغسطس الماضي.
وسجل معــدل التضـخم في المناطق الريفية لشهر سبتمبر 54,98%، بينما ارتفع في الولايات معدل التغير السنوي في السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر سبتمبر فـي تسع ولايات، وانخفـض فـي 6 ولايات واستقر في 3 ولايات هي الخرطـوم، شـرق دارفـور والنيـل الأزرق، بينما شهدت ولاية جنوب دارفور ارتفاعا حسب البيان الرسمي.
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