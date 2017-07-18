زيادة كبيرة تطال تذاكر الطيران الداخلي في السودان

الخرطوم 18 يوليو 2017 ـ رفعت هيئة الطيران المدني السودانية، أسعار تذاكر الطيران للسفريات الداخلية بنسبة 25%، فيما أكدت شركات طيران محلية أن الزيادة كانت متوقعة قبل نحو ثلاثة أشهر لارتفاع الرسوم فى المطارات وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار.

صورة من الخارج لمطار الخرطوم

وعممت هيئة الطيران المدني الثلاثاء، منشوراً للشركات العاملة فى الطيران الداخلي حصلت عليه (سودان تربيون) يفيد بزيادة اسعار التذاكر للسفريات الداخلية اعتباراً من 25 يوليو الجاري.

وحدد المنشور قيمة التذكرة من الخرطوم الى الجنينة بولاية غرب دارفور بـ2,035 جنيه، والى نيالا في جنوب دارفور 1.655 جنيه، والفاشر بشمال دارفور 1,5 الف جنيه، مقابل 900 جنيه الى كسلا بشرق السودان، و980 جنيهاً الى الابيض بشمال كردفان، 950 لدنقلا و950 جنيه شمال البلاد.

وأكثر الولايات التي ستتأثر بهذه الزيادة الكبيرة هى ولايات دارفور لاعتماد المواطنين بشكل كبير على السفر الى العاصمة الخرطوم عبر الطيران.

وأبلغ مسؤول بشركة طيران محلية رافضاً ذكر اسمه ( سودان تربيون) ان "الزيادة كانت متوقعة منذ ثلاثة أشهر"، لافتاً إلى أن الشركات كانت تعمل برغم الخسائر الكبيرة طوال هذه الفترة.

وعزا المسؤول الزيادة التي تبلغ نحو 25% الى "ارتفاع أسعار رسوم المطار وارتفاع الدولار، مما أثر على التشغيل".

وتابع "الشركات منذ أكثر من 3 أشهر تعاني من ارتفاع الرسوم خاصه عند الهبوط والبصات وكثير من المعاملات في المطار".