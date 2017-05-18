وزير الخارجية السوداني يلتقي مدير منظمة التجارة العالمية بجنيف

الخرطوم 18 مايو 2017 ـ بحث وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور بجنيف، الخميس، مع مدير منظمة التجارة العالمية بالانابة، جهود السودان في استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى المنظمة خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر في ديسمبر المقبل.
- وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ونظيره السويسري ديدير ديكارت ـ بيرن 16 مايو 2017
وبحسب تعميم صحفي للمتحدث باسم الخارجية تلقته (سودان تربيون) فإن غندور شكر سكرتارية المنظمة ورئيس فريق العمل على دعمهم الفني المستمر للسودان.
وأكد مدير المنظمة بالإنابة "مواصلة دعمهم مساعي السودان لاستكمال عملية الانضمام".
في سياق آخر خاطب وزير الخارجية السوداني في زيارته سويسرا من مجلس السفراء العرب ومجلس السفراء الأفارقة حيث ثمن جهود السادة السفراء من أجل خدمة القضايا التي تهم المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وقدم غندور تنويرا عن زيارته الحالية ونتائج مقابلاته مع الجانب السويسري التي وصفها بالمثمرة لبحثها عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة قضية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأطلع مجلس السفراء على تطورات الأوضاع بالسودان وتجربة الحوار الوطني الذي أفضى إلى تكوين حكومة الوفاق الوطني المناط بها تطبيق وثيقة الحور التي أجمع عليها أكثر من 129 حزبا و34 من الحركات المسلحة التي جنحت السلام وارتضت الحوار ـ حسب تعبيره ـ.
وبحسب التعميم فإن غندور تطرق إلى قضية الأسرى الفلسطينيين وضرورة السعي للحل السلمي للقضية الفلسطينية.
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