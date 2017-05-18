 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 18 أيار (مايو) 2017

وزير الخارجية السوداني يلتقي مدير منظمة التجارة العالمية بجنيف

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 مايو 2017 ـ بحث وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور بجنيف، الخميس، مع مدير منظمة التجارة العالمية بالانابة، جهود السودان في استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى المنظمة خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر في ديسمبر المقبل.

JPEG - 32.5 كيلوبايت
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ونظيره السويسري ديدير ديكارت ـ بيرن 16 مايو 2017

وبحسب تعميم صحفي للمتحدث باسم الخارجية تلقته (سودان تربيون) فإن غندور شكر سكرتارية المنظمة ورئيس فريق العمل على دعمهم الفني المستمر للسودان.

وأكد مدير المنظمة بالإنابة "مواصلة دعمهم مساعي السودان لاستكمال عملية الانضمام".

في سياق آخر خاطب وزير الخارجية السوداني في زيارته سويسرا من مجلس السفراء العرب ومجلس السفراء الأفارقة حيث ثمن جهود السادة السفراء من أجل خدمة القضايا التي تهم المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وقدم غندور تنويرا عن زيارته الحالية ونتائج مقابلاته مع الجانب السويسري التي وصفها بالمثمرة لبحثها عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة قضية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأطلع مجلس السفراء على تطورات الأوضاع بالسودان وتجربة الحوار الوطني الذي أفضى إلى تكوين حكومة الوفاق الوطني المناط بها تطبيق وثيقة الحور التي أجمع عليها أكثر من 129 حزبا و34 من الحركات المسلحة التي جنحت السلام وارتضت الحوار ـ حسب تعبيره ـ.

وبحسب التعميم فإن غندور تطرق إلى قضية الأسرى الفلسطينيين وضرورة السعي للحل السلمي للقضية الفلسطينية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ترامب والبشير في الرياض.. متى مزاري أوفي نزاري.؟ 2017-05-18 14:10:36 بقلم :عبد الحميد أحمد على غير ميعاد أعلن البيت الأبيض، منتصف يناير- كانون الثاني رفعاً جزئياً للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وكان الرئيس باراك أوباما، في آخر أيامه بالبيت الأبيض قد بعث رسالة إلى الكونغرس أوضحت (...)

الكتابة المغشوشة : مقال ياسر محجوب الحسين نموذجاً 2017-05-11 15:23:31 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com جاء في معجم لسان العرب أنَّ "الغش" في أحد معانيه يُفيدُ "الرواية بالمهملة"، وجاء كذلك أنَّ "الغين والشين أصولٌ تدلُّ على ضعفٍ في الشيء واستعجالٍ فيه"، وفي القانون يُعرَّف الغش بأنه (...)

سيد نايلاي عين على القضايا الطبقية وآخرى على الإضطهاد القومي 2017-05-11 15:21:00 ياسر عرمان أحزن رحيل المناضل السوداني والبجاوي والشيوعي سيد نايلاي الكثيرين ممن يدركون قيمته، وما يشدني لهذا الإنسان من الطراز الخاص أمران، الأول هو تمكنه من الجمع في وحدة لا إنفصام لعراها بين النضال الطبقي والوقوف ضد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.