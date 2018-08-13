كتب : محمد عتيق
في العدد ٨٤ (٢٣ يوليو ٢٠١٨) من هذه الصحيفة ، جاءت كلمة هذه الزاوية تحت عنوان (سؤال الشباب) وتم فيها استعراض كيف ان كل القوي السياسية في بلادنا - في الحكومة كانت ام في المعارضة - تمضي في سعيها نحو المستقبل ، كل حسب مصالحه ورؤاه ، دونما اي التفات للشباب وهموم التربية والتعليم والتدريب وإعداد القادة وتلبية الاحتياجات والأشواق المشروعة لهم باعتبارهم الوسيلة والهدف والمستقبل نفسه في حقيقة الامر ، وأنها (الاحزاب) في الواقع لا تمضي نحو المستقبل وإنما تدور حول نفسها في دائرة مفرغة ، في وصفها ، درجنا علي توصيف حالة الانتقال المستمر في بلادنا بين حكم العسكريين والمدنيين ب (الدائرة الشريرة) .. وجاء في ختام تلك الكلمة السؤال الهام : هل لدينا ما نهديه لوطننا من خلال اجيالنا الشابة الجديدة ؟؟ وهو السؤال الذي ينبغي ان يكون مصدر أرق لأي سياسي جاد أينما كان .. وهو السؤال/التعبير عن الحقيقة التي تقول (اننا لم نترك شيئاً للاجيال الجديدة ، شيئاً من الإنجازات التي تتحدث عن نفسها لا في المجال الوطني ولا السياسي ولا الاقتصادي ولا .. ولا ... بل ان كل شيء في اي جانب من جوانب حياتنا ، في تراجع مستمر ، ومنها ما لحق درجة التلاشي والعدم في هذا العهد.
فإذا سلمنا بذلك ، فان الإجابة السهلة هي : (للأسف لا ، ليس لدينا ما نهديه لوطننا من خلال أجياله الشابة الجديدة) ، اما التكملة التاريخية القاسية ، لكنها تخفف علينا وقع الفشل امام حكم التاريخ ، التكملة لتلك الإجابة السهلة ، هي الاعتراف بفشلنا وأخطائنا وتسمية تلك الأخطاء بالتفصيل في شكل نقد ذاتي علني وأن ننسحب بهدوء تاركين للشباب مهمة قيادة كل شيء في وطننا ، ان ننسحب الا من دواعي الاستشارات الإيجابية الواجبة ..
السؤال : هل لدينا ما نهديه لوطننا من خلال الأجيال الجديدة ؟
الإجابة : نعم ، ان نعترف لهم بأخطائنا ونسميها وان نمارس النقد الذاتي العلني ..
فلتنطلق الأجيال الجديدة ، ليس من ركام اخطائنا وحطام وطننا ، وإنما من ناتج نقدنا الذاتي التفصيلي الامين الذي يلهمها الرؤى الصائبة والخطط الصحيحة والأخيلة المبدعة ، وهي بالفعل الخدمة او المصلحة التي نهديها لوطننا من خلال الأجيال الجديدة ..
وصيغة الجمع في ضمير المتحدث هنا نقصد بها اننا جميعاً معنيون بالنقد والإدانة ، اليمين والوسط واليسار وما بينهم ، مدنيين وعسكريين ، الكل بلا استثناء مسؤول عما وصلنا اليه من انحدار وتخبط ، فالعبرة هنا بجماع المسيرة ونتائجها وليست في أين اخطا هذا وأين اصاب ذاك .. ولنبدأ بالأحزاب السياسية نظراً لدورها الحاسم في حياتنا الوطنية ومسارها ، ولأنها ام المنظمات التي نسميها منظمات المجتمع المدني : كيف بدأت نشاطها في بواكير تاريخ السودان المعاصر ، وكيف فهمت وتعاملت مع واقع السودان ، سلوكها في الحكم وفي المعارضة ..
أخر الآراءسؤال الشباب .... (٢) 2018-08-13 16:39:33 كتب : محمد عتيق في العدد ٨٤ (٢٣ يوليو ٢٠١٨) من هذه الصحيفة ، جاءت كلمة هذه الزاوية تحت عنوان (سؤال الشباب) وتم فيها استعراض كيف ان كل القوي السياسية في بلادنا - في الحكومة كانت ام في المعارضة - تمضي في سعيها نحو (...)
مجلس الشورى: صمتكم والجلاليب البيض 2018-08-13 11:20:40 كتب : مجدي الجزولي أقر مجلس شورى المؤتمر الوطني في اجتماعاته الخميس والجمعة جميع ما كان يتوقع منه، لم يخالف السيناريو المرسوم له ولا في نطق الحروف. أجاز المجلس المكون من ٤٠٠ فرد مقترحا لتعديل نظامه الأساسي يرفع الحرج (...)
متى يفهم المؤتمر الوطني؟! 2018-08-12 17:37:58 كتب : عمر الدقير من أسوأ ما يُبْتَلى به شعبٌ أن يتسلّط عليه حزبٌ يختطف الدولة ويُنصِّب نفسه ممثلاً وحيداً للضمير الوطني وقَيِّماً، دون غيره، على إدارة الحاضر وصياغة المستقبل .. إنّ حزباً كهذا يسجن نفسه في حلقة مغلقة من (...)
المزيد