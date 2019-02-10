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(سد النهضة) على رأس قمة ثلاثية لرؤساء السودان ومصر وأثيوبيا

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الخرطوم 10 فبراير 2019- ناقش رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا خلال قمة ثلاثية عقدت الأحد موضوع سد النهضة وتنسيق التعاون بيم الدول الثلاث فيما يخص هذا الملف.

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أعمال تشييد سد النهضة في أثيوبيا (صورة من سونا)

والتقى الرؤساء الثلاثة على هامش أعمال القمة العادية الثانية والثلاثين للزعماء الأفارقة باديس أبابا.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، تطرقت إلى موضوع سد النهضة وما تم إحرازه من تقدم في التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاث في هذا الملف.

وأضاف "تم التفاكر بشأن الاستحقاقات المترتبة على البلدان الثلاثة في المستقبل، والمضي قدما في العمل بسد النهضة حسب الخطط المتفق والمتعارف عليها واهمها "مبدأ لا ضرر ولا ضرار".

من جهة أخرى ناقش الرئيس السوداني مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي بحضور رمضان العمامرة الممثل السامي لرئيس الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، تحركات الآلية الإفريقية رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة لتعزيز مسيرة السلام في السودان.

وأوضح سفير السودان لدى إثيوبيا د. الصادق بخيت في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع في السودان والخطة القادمة لتحرك الآلية بالتعاون مع آليات الاتحاد الإفريقي الأخرى.

وأضاف أنه طرحت فكرة تحرك للتكامل بين دول القرن الإفريقي تجاوبا مع الروح الجديدة التي انتظمت منطقة القرن الأفريقي بعد مجيء رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد للحكم، والمصالحات التي انتظمت كل دول الإقليم.

واشار السفير إلى أن هناك تحركا جادا في أن تتحول هذه المصالحات والروح الجديدة الى عمل تكاملي لمصلحة شعوب المنطقة.

كما اتفق الرؤساء الثلاثة على أهمية أن يتم تشييد السد مع مراعاة المنافع المستحقة للبلدان الأخرى، وكذلك ضمان عدم إلحاق أي ضرر أو اذي بها.



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