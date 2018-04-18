سفراء الاتحاد الاوروبي بالسودان قلقون على الأوضاع في ابيي

الخرطوم 18 أبريل 2018- أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان عن القلق إزاء حالة السكان في منطقة "أبيي" المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان، وشددوا على الحاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية.

رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل يسار، وبجواره السفيرة الفرنسية لدى الخرطوم أثناء زيارة الى أبيي

وأنهى سفراء وممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي -المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسويد والنرويج-والمبعوث النرويجي الخاص الى السودان وجنوب السودان، الأربعاء، زيارة إلى منطقة أبيي استغرقت يومين.

وقال بيان للاتحاد الاوربي، تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن قرب على الأوضاع السياسية والأمنية والتنموية والإنسانية على الأرض.

وأعرب الوفد الأوروبي بحسب البيان عن قلقه إزاء حالة السكان في أبيي. واتفق الدبلوماسيون الأوروبيون على أن هناك حاجة إلى تحسين الخدمات الأساسية خاصة في مجالات المياه والتعليم والصحة وسيادة القانون.

وأوضح أن الدبلوماسيون الأوروبيون عقدوا خلال الزيارة اجتماعات مع زعماء قبائل دينكا نقوك والمسيرية، وممثلين عن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA)، وآلية الأمم المتحدة لمراقبة الحدود المشتركة (JBVMM) بجانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الموجودة في ابيي.

والجمعة الماضية مدد مجلس الأمن دعم بعثته في أبيي المتنازع لمساعدة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لعشرة أيام.

وظلت تبعية أبيي، وهي منطقة حدودية متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، موضع خلاف بعد أن انفصلت دولة جنوب السودان من السودان 2011.

ولا توجد حالياً إدارة مشتركة بين السودان وجنوب السودان حيث يرفض دينكا نقوك تشكيل إدارة منطقة أبيي والمجلس التشريعي، وبدلاً من ذلك فإنهم يطالبون بإجراء استفتاء بدون مشاركة قبيلة المسيرية.

الآن هناك لجنتان واحدة لقبيلة المسيرية معينة من قبل الحكومة السودانية وأخرى لدينكا نقوك معينة من قبل حكومة جوبا.

وفي 27 يونيو 2011 أنشأ مجلس الأمن، بقراره 1990 القوة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا) بعد أن توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق في أديس أبابا، إثيوبيا، على نزع السلاح من أبيي وترك القوات الإثيوبية تراقب المنطقة.

وتنص اتفاقية السلام الشامل على أن تكون الأرض المتنازع عليها جزءًا من الشمال حتى يحدد الاستفتاء مصيرها. لكن الاختلاف برز بشأن من تحق له المشاركة في الاستفتاء.