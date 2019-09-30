 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 30 أيلول (سبتمبر) 2019

سفيرة المملكة المتحدة تدعو إلى المساءلة في جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جنيف \ جوبا 30 سبتمبر 2019- دعت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان ريتا فرينش إلى تعزيز الحقيقة والمساءلة في جنوب السودان.

JPEG - 27.2 كيلوبايت
سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان ريتا فرينش

وخلال حوار تفاعلي بشأن جنوب السودان في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، أعربت فرينش عن قلقها إزاء تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن اعتقالات تعسفية واختفاء قسري في الدولة الوليدة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في اتفاقية السلام إلا أن المدنيين لا يزالون يتعرضون للقتل والاغتصاب، ويتم تجنيد الأطفال كمقاتلين.

وزادت " كل هذا يحدث دون خوف من العقاب. يجب أن تتصدى الحكومة لثقافة الإفلات من العقاب، ويجب على أطراف اتفاقية السلام ضمان تنفيذ الفصل الخامس".

وفي تقريرها الأخير، سلطت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان الضوء على مستويات عالية من العنف الجنسي والجنساني بين النساء في مدن بانتيو وياي وواو.

كما ورد في التقرير حوادث تتعلق بالاحتجاز غير القانوني واختفاء صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بينما اشتكى عدد من المواطنين من العيش في خوف.

ورحبت المسؤول البريطاني بتقرير اللجنة عن الأسباب الجذرية للعنف الجنسي وشجعت حكومة جنوب السودان على تنفيذ التوصيات، وأضافت "يجب على الحكومة أيضًا التحقيق في العنف الجنسي ودعم الناجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الهجمات".

وفي الوقت نفسه، دعت سفير المملكة المتحدة للمساءلة عن اختفاء مواطني جنوب السودان دونق صموئيل لواك وأغري إيزبون إدريس.

وتم اختطاف لواك، وهو محام من جنوب السودان وإدريس، ناشط في مجال حقوق الإنسان، من شوارع نيروبي ، كينيا في 23 و 24 يناير 2017 على التوالي وتم ترحيلهما قسراً إلى جنوب السودان. ولا يزال مكان الاثنين مجهولاً.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

للثورة خندق واحد 2019-09-29 21:14:42 بقلم : محمد عتيق قوى الثورة المضادة من أهل الحركة الإسلاموية وحلفائهم تنتشر في كل مكان ومرفق ؛ من مراكز توزيع الدقيق والمخابز إلى مواقف المواصلات ووسائلها ، ومن مراكز توزيع الكهرباء إلى محطات المياه ، من أرفف الدواء (...)

الثورة والثورة المضادة 2019-09-27 20:18:29 بقلم : ياسر عرمان آن للسودان ان يحل قضاياه بالجملة لا بالقطاعي وعبر منظور شامل فمنذ ( ٣٦ ) عاماً حينما كان الدكتور جون قرنق يدلي بالتصريحات ويحاضر ويحارب آتى برؤية باهرة ، رؤية السودان الجديد وقال إن مشكلة الجنوب هي مشكلة (...)

أيها الرئيس ترامب، تحرك الآن لمنح الديمقراطية فرصة في السودان 2019-09-26 21:06:56 بقلم : جيمي كارتر شرّعت إطاحة الشعب السوداني بحكومته السابقة الأبواب أمام فرص جديدة لتحقيق الديمقراطية والسلام والتنمية الاقتصادية في البلاد. ولكن ما زالت المرحلة الانتقالية في السودان هشة ولا بد لها من الحصول على الدعم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.