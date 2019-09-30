سفيرة المملكة المتحدة تدعو إلى المساءلة في جنوب السودان

جنيف \ جوبا 30 سبتمبر 2019- دعت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان ريتا فرينش إلى تعزيز الحقيقة والمساءلة في جنوب السودان.

سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان ريتا فرينش

وخلال حوار تفاعلي بشأن جنوب السودان في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، أعربت فرينش عن قلقها إزاء تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن اعتقالات تعسفية واختفاء قسري في الدولة الوليدة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في اتفاقية السلام إلا أن المدنيين لا يزالون يتعرضون للقتل والاغتصاب، ويتم تجنيد الأطفال كمقاتلين.

وزادت " كل هذا يحدث دون خوف من العقاب. يجب أن تتصدى الحكومة لثقافة الإفلات من العقاب، ويجب على أطراف اتفاقية السلام ضمان تنفيذ الفصل الخامس".

وفي تقريرها الأخير، سلطت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان الضوء على مستويات عالية من العنف الجنسي والجنساني بين النساء في مدن بانتيو وياي وواو.

كما ورد في التقرير حوادث تتعلق بالاحتجاز غير القانوني واختفاء صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان بينما اشتكى عدد من المواطنين من العيش في خوف.

ورحبت المسؤول البريطاني بتقرير اللجنة عن الأسباب الجذرية للعنف الجنسي وشجعت حكومة جنوب السودان على تنفيذ التوصيات، وأضافت "يجب على الحكومة أيضًا التحقيق في العنف الجنسي ودعم الناجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الهجمات".

وفي الوقت نفسه، دعت سفير المملكة المتحدة للمساءلة عن اختفاء مواطني جنوب السودان دونق صموئيل لواك وأغري إيزبون إدريس.

وتم اختطاف لواك، وهو محام من جنوب السودان وإدريس، ناشط في مجال حقوق الإنسان، من شوارع نيروبي ، كينيا في 23 و 24 يناير 2017 على التوالي وتم ترحيلهما قسراً إلى جنوب السودان. ولا يزال مكان الاثنين مجهولاً.