سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع الخارجية الحوار مع السودان

الخرطوم 30 مايو 2018 ـ بحث سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل، الثلاثاء، مع وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، استمرار الحوار المشترك لتعميق العلاقات الثنائية ودور السودان في أحلال السلام بجنوب السودان.

رئيس بعثة الإتحاد الأوربي في السودان جان ميشيل دوموند

والتقى الدبلوماسي الأوروبي، وزير الدولة بالخارجية، بمكتبه وناقش اللقاء عدداً من القضايا الداخلية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي إن الوزير أشاد بالتعاطي الإيجابي مع الاتحاد الأوروبي وقدم شرحاً للتطورات السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن السودان سبق وأن نجح في تجاوز التحديات الاقتصادية المركبة التي تزامنت مع الحظر التجاري الأميركي وانفصال جنوب السودان، ما يجعله قادراً على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "كما تناول في حديثه أيضا العلاقات بدول الجوار، مشيراً إلى دور السودان الايجابي في استقرار الأوضاع الإقليمية.

وطلب الوزير السوداني من الاتحاد الأوروبي تشجيع استثمار الشركات الأوروبية في السودان وأكد تعاون السودان في مجال حقوق الانسان مستدلاً بالإصلاحات التشريعية الجارية.

من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي، الاستعداد لمساعدة السودان في القطاع الاقتصادي والاصلاحات المالية وتوسيع مظلة التحصيل الضريبي.

وطبقاً للمتحدث باسم الخارجية فان المسؤول الأوروبي أشاد بدور السودان الإقليمي خاصة عبر منظمة الإيقاد تجاه عملية اعادة احياء السلام في جنوب السودان.

وتابع: "اتفق الجانبان على مواصلة الحوار لتعميق العلاقات الثنائية ومخاطبة القضايا ذات الاهتمام المشترك".