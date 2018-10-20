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سفير: الاستثمارات السعودية في السودان تتجاوز 12 مليار دولار

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الخرطوم 20 أكتوبر 2018- قال السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، إن حجم الاستثمارات الفعلية لبلاده في السودان فاقت الـ12 مليار دولار، لافتا الى أن المخطط له يتجاوز هذا الرقم بكثير.

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السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر

ووصل بن جعفر السبت الى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال اسودان لافتتاح فرع جديد لمجموعة الصويتي السعودية التي تستثمر في مجال الآليات الثقيلة، حسبما نقلت شبكة (الشروق).

ووصف السفير ولاية نهر النيل بانها واحدة من الولايات ذات المكنوزات الاقتصادية، وأن الاستثمارات السعودية كبيرة، وأنها ستكون واعدة مستقبلاً.

من جانبه، قال والي نهر النيل، خلال الحفل، إن المملكة تملك ما يجعل قلوب الناس تهوى إليها، "لأنها أعظم دولة في العالم، باعتبارها مهبط الوحي وقبلة المسلمين ومنارة الدين، ولا يوجد أقرب لقلوبنا نحن السودانيين منها".

وأشار الوسيلة إلى وجود أكثر من 12 مشروعاً استثمارياً في ولايته، على رأسها مشاريع لرجل الأعمال الراجحي، موضحاً أن الولاية تنتج الآن 40% من إنتاج السودان من الاسمنت بفضل الاستثمارات السعودية.

ووقعت الخرطوم والرياض اتفاقيات إطارية في نوفمبر 2015 كان ينتظر أن تشكل نقلة في الاستثمارات السعودية بالسودان لكنها لم ترى النور.

وشملت الاتفاقات تمويل مشروعات سدود "كجبار والشُريك ودال" بشمال السودان وفي يونيو 2016 أجاز البرلمان السوداني قانون إطاري يكفل للسعودية استثمار نحو مليون فدان من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت في شرق البلاد، لمدة 99 عاما.



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