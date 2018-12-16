سفير السودان بكينيا مندوبا لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي

الخرطوم 16 ديسمبر 2018- قدم سفير السودان لدى كينيا قريب الله الخضر الأحد أوراق اعتماده لمدير عام مكتب الأمم المتحدة بنيروبي ، كمندوب دائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة بنيروبي.

الخضر مندوبا لدى مكتب الأمم المتحدة بنيروبي

ويعتبر هذا المكتب ثالث أكبر مقر للأمم المتحدة بعد كل من نيويورك وجنيف، حسبما أفاد المتحدث بسم الخارجية السودانية بابكر الصديق.

ونقل الصديق عن الخضر تأكيد عزمه العمل على ترقية وتقوية العلاقــات القائمة بين حكومة السودان ومكــتب الأمم المتحدة.

وأكدت مدير مكتب الأمم المتحدة هانا تيتيه الحرص على تنمية وتطوير تلك العلاقات في المجالات كافة بما يخدم مصالح وغايات الجانبين.

وأشادت المسؤولة الأممية بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان على صعيد السلام، والدور الإقليمي الذي يضطلع به السودان من أجل تحقيق الأمن والسلم الإقليميين خاصة في جنوب السودان.