سفير قطر : نقدر (حساسية) موقف السودان في الأزمة الخليجية

الخرطوم 12 يونيو 2017- ابدى السفير القطري لدى الخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، تقديره لـ(حساسية) موقف السودان حيال الأزمة الخليجية الناشبة بين بلاده وعدد من الدول العربية معلنا عن مساعيهم لوقف التصعيد وحل الوضع سلميا.

أمير قطر يستقبل البشير بالقصر الأميري ـ الأحد 24 مايو 2015 "قنا"

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق،مطلع هذا الشهر، وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف لهذا التحرك بعد ذلك، بعد اتهام الدوحة بدعم "جماعات إرهابية وطائفية"، ثم شرعت دول أفريقية عديدة في خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، فيما نددت قطر بالتحرك باعتباره يستند على أكاذيب.

وزار وفد من المؤتمر الشعبي الإثنين،السفارة القطرية في الخرطوم بغرض تقديم الدعم وعرض موقف الحزب ازاء الأحداث بمنطقة الخليج العربي.

وقاد الوفد الأمين العام علي الحاج محمد وأمين العلاقات الخارجية نادر السيوفي علاوة على ممثلين لأسرة الراحل حسن الترابي.

وأفاد بيان صحفي عن الحزب إن السفير القطري شكر الوفد على الزيارة وأثنى على موقف المؤتمر الشعبي الذي ناصر قطر صراحة، كما شكر الشعب السوداني الذي قال إنه ساند قطر، وهو ما بدا ظاهرا في وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال البيان " ابدى سعادة السفير تقديره لحساسية وضع السودان الحالي مع أطراف الأزمة الحالية في منطقة الخليج ، وإن سياستهم للمرحلة القادمة تتمثل في تهدئة الأوضاع ومحاولة الوصول لحل سلمي للقضية دونما تصعيد".

وإستنكر الأمين العام للمؤتمر الشعبي الحصار الذي فرض على قطر معلنا رفض حزبه لقائمة الإرهاب الصادرة من السعودية وحلفائها في مواجهة شخصيات وكيانات قطرية.

وقال البيان "كما عكس الأمين العام جهد المؤتمر الشعبي لحل القضية في الفترة القادمة وبرنامجهم للاتصال باطراف الأزمة وبالدول الاروبية وامريكا والمؤسسات الدولية".

يشار الى أن الحكومة السودانية التزمت الحياد، عند اشتعال الأزمة الخليجية ودعت الى التهدئة بعد إظهارها الأسف والقلق الشديدين حيال ذلك التصعيد.

ويتمتع السودان بعلاقات وشيجة مع الدوحة التي ساندت جهوده خلال الأعوام الماضية لتحقيق السلام في دارفور، حيث رعت اتفاقية السلام الموقعة في العام 2011، وقدمت دعما سخيا للخرطوم لتجاوز أزماتها الإقتصادية بعد إنفصال الجنوب في ذات العام.

وفي الأعوام الثلاث الأخيرة اقترب السودان من المحور الخليجي بقيادة السعودية،بعد أن قرر قطع علاقاته بايران، وانضم الى تحالف عاصفة الحزم بقيادة المملكة ، لإعادة الشرعية في اليمن ومحاربة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.