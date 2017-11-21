سفير كينيا لدي جوبا يؤكد أن بلاده ليست منصة انطلاق لمتمردي جنوب السودان

جوبا 21 نوفمبر 2017- أكد السفير الكيني لدى جنوب السودان كلياند ليشور الاثنين ان بلاده لن تسمح لمتمردي جنوب السودان باستخدام اراضيها كمنصة انطلاق، مشيرا إلى أنه في حالة تبني هذا النهج من قبل جميع الدول الاقليمية فإن الخطوة ستساعد في تحقيق السلام بالبلاد حيث نزح اكثر من مليوني شخص.
- كلياند ليشور سفير كينيا لدى جوبا (سودان تربيون)
واضاف الدبلوماسي الكيني "اريد ان اؤكد لحكومة وشعب جنوب السودان والمنطقة والمجتمع الدولي ان حكومة كينيا لن تسمح باستخدام الأراضي الكينية كقاعدة انطلاق لأي نشاط تخريبي ضد حكومة وشعب جنوب السودان"
وادلى المبعوث الكينى بهذه التصريحات في اجتماع للجهات المعنية نظمته اللجنة المشتركة لرصد وتقييم اتفاق سلام جنوب السودان برئاسة الرئيس السابق لبوتسوانا فيستوس موقاى.
كما دعا الدبلوماسي الى موقف إقليمي موحد لمساعدة في التطورات السياسية فى البلاد، مشيرا الى ان الحكومات في المنطقة لها "تأثير كبير" على التطورات السياسية لإنهاء الحرب الاهلية المستمرة منذ اربعة اعوام.
وحصل جنوب السودان على استقلاله من السودان 2011، ولكنه انحدر إلى حرب أهلية في عام 2013، مما أدى إلى تشريد 4 ملايين شخص من ديارهم في حين قتل مئات الآلاف.
وتعثر اتفاق السلام الذي وقع بين الرئيس سلفا كير ومنافسه السياسي الرئيسي رياك مشار أغسطس 2015 عندما استؤنف القتال في العاصمة جوبا في يوليو 2016.
وتعد كينيا واحدة من دول المنطقة حيث يقيم العديد من كبار مسؤولي الحكومة وشخصيات المعارضة الرئيسية مع أسرهم.
يذكر ان كينيا عضو مؤسس لمنظمة الايقاد والتي تقوم حاليا بتنظيم محادثات تسعى الى التوفيق بين حكومة جوبا والمتمردين المتحالفين مع مشار.
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