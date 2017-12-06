سفينة حربية اماراتية تصل البحر الأحمر للمشاركة في (أبطال السواحل1)

الخرطوم 6 ديسمبر 2017- وصلت قاعدة بورتسودان البحرية على البحر الأحمر، شرق السودان الأربعاء، سفينة حربية إماراتية للمشاركة في التمرين التدريبي (أبطال السواحل 1) المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.
- احدى القطع الحربية الصينية راسية بقاعدة بورتسودان الحربية ـ 25 أغسطس 2015
ويعد التمرين الأول من نوعه في إطار بروتوكولات التعاون العسكري بين البلدين، والتي تشمل التدريب وتبادل الخبرات.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، إن قادة القوات المسلحة السودانية والإماراتية استقبلوا السفينة (جبل علي5) عند وصولها الميناء الشمالي ببورتسودان.
وبدأ التمرين المشترك في قاعدة "جبيت" بولاية البحر الأحمر منذ الأحد الماضي يهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في النواحي العسكرية.
وكان قائد التمرين العميد أمير يوسف، قال في وقت سابق إن التمرين يشتمل في المرحلة الأولى على الأعمال النظرية، فيما تتكون المرحلة الثانية من أعمال ميدانية تشمل مشاركة الجنود والمعدات.
وأضاف أن التمرين يأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم في شهر مايو الماضي بين البلدين، يتم بموجبها عقد التمرين الأول في السودان، فيما يعقد الثاني في دولة الإمارات منتصف العام المقبل.
أخر الآراءالكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)
صباح الخير.... الانتخابات 2017-12-06 06:23:07 مبارك أردول لا مجال للتخبي خلف الإجابات الكسولة والجاهزة (مقاطعين وحردانين )، النظام معروف هو نظام مستبد وشمولي، والمعارضة ماعندها حاليا برنامج مشترك بأنشطة يومية تصب في مصلحة التغيير، فالتغيير لن يأتي من السماء بل يجب أن (...)
كمندر مالك بتكلم صاح 2017-12-03 19:43:17 بقلم أسامة سعيد القادة الكبار هم وحدهم من يُنتجون المبادرات الخلاقة في الأوقات العصيبة ، كل الثورات تمر بحالات مدّ وجزر وصعود وهبوط والمعارضة السودانية هي الان في حالة الجزر والهبوط وذلك بسبب انشغالها بمشاكلها الداخلية و (...)
المزيد