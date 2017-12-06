سفينة حربية اماراتية تصل البحر الأحمر للمشاركة في (أبطال السواحل1)

الخرطوم 6 ديسمبر 2017- وصلت قاعدة بورتسودان البحرية على البحر الأحمر، شرق السودان الأربعاء، سفينة حربية إماراتية للمشاركة في التمرين التدريبي (أبطال السواحل 1) المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.

احدى القطع الحربية الصينية راسية بقاعدة بورتسودان الحربية ـ 25 أغسطس 2015

ويعد التمرين الأول من نوعه في إطار بروتوكولات التعاون العسكري بين البلدين، والتي تشمل التدريب وتبادل الخبرات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، إن قادة القوات المسلحة السودانية والإماراتية استقبلوا السفينة (جبل علي5) عند وصولها الميناء الشمالي ببورتسودان.

وبدأ التمرين المشترك في قاعدة "جبيت" بولاية البحر الأحمر منذ الأحد الماضي يهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في النواحي العسكرية.

وكان قائد التمرين العميد أمير يوسف، قال في وقت سابق إن التمرين يشتمل في المرحلة الأولى على الأعمال النظرية، فيما تتكون المرحلة الثانية من أعمال ميدانية تشمل مشاركة الجنود والمعدات.

وأضاف أن التمرين يأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم في شهر مايو الماضي بين البلدين، يتم بموجبها عقد التمرين الأول في السودان، فيما يعقد الثاني في دولة الإمارات منتصف العام المقبل.