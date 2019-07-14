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سفينة مساعدات من السعودية والإمارات لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان

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الرياض 14 يوليو 2019- أرسلت السعودية والإمارات، الأحد، سفينة مساعدات عاجلة إلى السودان لـ "إنقاذ الموسم الزراعي" في البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية مستمرة.

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محمد بن راشد يستقبل عبدلفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري عند وصوله إلى ابو ظبي في 26 مايو 2019 (صورة وام)

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول أن السفينة التي تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين تحركت من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان".

وأكد المصدر أن "هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسيا لعدد كبير من أهل السودان".

وبين أن "هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني".

وأضاف المصدر أن "الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة".

‎ويمر السودان بفترة تحولات كبيرة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، الرئيس السابق، عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة منذ نهاية العام الماضي، أججتها أزمة اقتصادية مستمرة.



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