سقوط سوداني ضمن صفوف (داعش) في معارك قرب حمص بسوريا

الخرطوم 22 ديسمبر 2016 ـ سقط شاب سوداني يدعى كرم الله عبد الله الشيخ ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في معارك مع الجيش السوري قرب مطار "التيفور" العسكري بريف حمص.

كرم الله عبد الله الشيخ سقط في معارك بمحيط مطار التيفور العسكري بريف حمص السورية

وعلمت "سودان تربيون" أن أسرة القتيل بضاحية الثورة في أمدرمان، شمال غرب الخرطوم، أقامت سرادق العزاء، يوم الأربعاء، في نجلها بعد أن تلقت نبأ مقتله عبر صفحته في "فيسبوك".

وبحسب أحد أقرباء القتيل لـ "سودان تربيون" فإنه اطلع على مقتل "كرم الله" عبر صفحته في "فيسبوك"، قائلا إن كرم الله التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقدرت مصادر تحدثت لـ "سودان تربيون" في يوليو الماضي عدد السودانيين الذين قتلوا ضمن صفوف داعش بالعراق وسوريا بـ 35 قتيلا وفي ليبيا بحوالي 20 قتيل.

وورد في حساب كرم الله على (فيسبوك): "يا أخوة صاحب هذا الحساب الأخ كرم الله استشهد في الشام في معركة شرقي حمص تقبله الله.. قتل شرق حمص بمطار التيفور".

ويشهد محيط مطار التيفور العسكري منذ أسبوعين معارك عنيفة بين الجيش الحكومي وتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الفترة من يونيو وحتى يوليو 2016 سقط اربعة شباب سودانيين بينهم فتاة ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق، إثر معارك استهدفت داعش بالفلوجة والموصل ومناطق أخرى.

وطبقا للخبير في الجماعات الجهادية الهادي محمد الأمين، في وقت سابق، فإن نحو 150 سوداني يقاتل ضمن صفوف داعش في العراق وسوريا، منهم 56 سودانيا وصلوا من دول أخرى إلى جانب 45 طالبا من جامعة العلوم الطبية التحقوا بالتنظيم عبر 3 أفواج.

وغادرت 4 فتيات سودانيات في أغسطس 2015 بينهن توأم للإلتحاق بداعش في ثالث تفويج، بعد أن غادر 18 طالبا الى تركيا للإنضمام إلى التنظيم بينهم ابنة مسؤول رفيع في الخارجية، وفي مارس من ذات العام توجه 9 طلاب من أسر سودانية مرموقة ويحملون جوازات بريطانية، ويدرسون بجامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا بالخرطوم الى سوريا عبر تركيا للعمل بمستشفيات في مناطق خاضعة لداعش.

وقالت وزارة الداخلية العام الماضي إن نحو 70 سودانيا، من الجنسين، التحقوا بتنظيم "داعش" في ليبيا وسوريا، عاد منهم الى البلاد اثنين فقط، لكن معلومات متطابقة أفادت بعد ذلك أن عدد الطلاب السودانيين في تنظيم الدولة يفوق تلك الإحصاءات بكثير.