سقوط طائرة تدريب شرقي السودان ومصرع قائدها

الخرطوم 27 ديسمبر 2017 ـ سقطت طائرة تدريب تتبع للكلية الجوية في بورتسودان شرقي السودان، الأربعاء، ما أدى لمقتل قائدها.

صورة متداولة لطائرة التدريب التي سقطت ببورتسودان ...الأربعاء 27 ديسمبر 2017

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة الشامي في تصريح صحفي، إن الطائرة من طراز (PT6) سقطت إثر عطل فني.

وأضاف "استشهد الطالب الحربي سياف إدريس عثمان سليمان، الذي كان يقودها في طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومي بالكلية الجوية".

وأفاد شهود عيان أن الطيار حاول تفادي عدد من المواطنين وأن الطائرة سقطت جوار مخازن بمنطقة "الثورة"، شرق مدينة بورتسودان.